«Всё прошло, и мы живём». Как бабушка жены Глеба Никитина спасалась в Горьком от блокады

Лидия Ивановна Румянцева — бабушка жены главы региона Екатерины Никитиной «Всё прошло, и мы живём». Как бабушка жены Глеба Никитина спасалась в Горьком от блокадыПрактически у каждой семьи есть своя военная история. Для родных главы региона Глеба Никитина она тесно связана и с Нижним Новгородом, вернее с Горьким. Именно сюда в 1942 году эвакуировали из блокадного Ленинграда бабушку супруги Глеба Никитина — Лидию Румянцеву. Недавно Лидия Ивановна снова побывала в нашем городе. Вместе с внучкой Екатериной Никитиной она прошлась по знакомым улицам Нижнего Новгорода, вспоминая историю спасения своей семьи.

Лидии Румянцевой в июне 41-го было 8 лет. Ленинград попал по удар врага одним из первых.

— Я шла домой, поднималась по лестнице, как вдруг услышала шум, и из дома напротив повалил дым, — рассказывает Лидия Ивановна. — Это разбомбили наши склады, где хранилась пища…

Что было дальше, из уроков истории знает каждый. 8 сентября 1941 года началась блокада. Спасались, кто чем мог. Запасы провизии в городе стремительно таяли.

Для Лидии Ивановны годы блокады были непростыми

Они пережили в Ленинграде первый, самый тяжёлый год блокады. А потом дядя прислал им приглашение в Горький. Выбирались через Ладожское озеро, Дорогой жизни. Плыли на барже, которая перевозила муку и крупы.

— Самолётов много над нами летало, взрывы кругом, меня трясло, я плакала, — вспоминает Лидия Ивановна. — Я до сих пор грома боюсь. Просто не могу его слышать…

К счастью, их баржу немцы обстреливать не стали — экономили снаряды на более серьезные мишени.

Лидия Ивановна показывает Екатерине Никитиной, где жила в городе Горьком

Семья Лидии Румянцевой благополучно добралась до Горького и поселилась у дяди недалеко от центра. Дом, где она жила, стоит до сих пор.

— Раньше всё казалось таким большим, а теперь всё такое маленькое! — искренне удивляется она, поднимаясь по лестнице почти родного подъезда.

Лидия Ивановна и Екатерина Никитина зашли в дом. Теперь он кажется другим

О своей жизни в Горьком Лидия Ивановна вспоминает с ностальгией. Несмотря на происходившие вокруг страшные события, дети оставались детьми: ходили в школу, бегали по улицам, мальчишки, как всегда озорничали, девчонки мечтали о красивых нарядах. На первый урок в школе Лидия Ивановна пришла в тряпичных босоножках на деревянной подошве и очень стеснялась своей обуви. Все занятия просидела за партой, прикрывая босоножки под платьем, а потом просто… выпрыгнула из окна на первом этаже. Домой пришла босиком — ненавистные босоножки от прыжка развалились, и Лидия Ивановна с облегчением от них избавилась. Что поделаешь — такова уж непобедимая женская натура.

Сейчас школа, где училась Лидия Румянцева, стала престижной первой гимназией. Да и вообще с тех пор, как война закончилась, Нижний Новгород преобразился. Хотя и не потерял своего лица. А на месте бывшей горки для детей появилась роскошная Чкаловская лестница, которую строили пленные немцы — как символ обновленной, мирной жизни.

— Всё прошло, и мы живем, — жмурясь от яркого солнца на набережной, улыбается Лидия Ивановна.

И это ощущение благодарности за жизнь — наверное, самый ценный урок, который мы можем извлечь из тех трагичных событий.