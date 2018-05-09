Мы эхо. В Салехарде на митинге Победы благодарные потомки плакали

Сегодня, 9 мая, Ямало-Ненецкий автономный округ вместе со всей страной отмечает 73-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов.

Праздничные митинги, возложение цветов к мемориалам памяти проходят во всех городах и поселках автономного округа. В Салехарде на центральную городскую площадь отметить День Победы и почтить память героев Великой Отечественной пришла несколько тысяч горожан и гостей города. Торжественный митинг открыл губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин

«Величие вашего подвига не меркнет с годами, это наша святая память, которую бережно хранит каждая ямальская семья, каждая семья России . Ваш пример любви к отчизне и стойкости сегодня укрепляет несгибаемый дух нашего народа, помогает преодолевать трудности и двигаться вперед. Низкий поклон за ваш подвиг, за то, что отстояли нашу Родину», — обратился он к ветераном и заверил, что ямальцы будут достойны поколения победителей.

Среди ветеранов участник операции Багратион, награжденный боевыми медалями Николай Тимофеевич Шакуров. На митинг он приехал на отреставрированном автомобиле военных лет в сопровождении колонны лучших учащихся автономного округа. От имени участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и узников концлагерей поздравил ямальцев с Великим праздником.

За годы войны на фронт ушел каждый пятый ямалец. Среди них восемь Героев Советского Союза, многие получили это звание посмертно. Вениамин Егоров , сын инженера салехардского лесозавода, ушел на фронт в 1941 году. В 1943 года, двадцатилетний капитан в отчаянном кровопролитном бою вместе с ротой освободил от врага поселок Куща, погиб от осколочного ранения. Указом Президиума Верховного совета СССР от 6 июня 1943 года присвоено знание Героя Советского Союза. Участники митинга вспомнили истории подвига еще двух земляков-героев — младшего сержанта Анатолия Зверева , закрывшего своим телом пулемет врага и уцелевшего на фронтах Великой Отечественной Ивана Королькова. Второкурсник Уральского университета, ефрейтор Корольков вместе с тремя десятками солдат смогли удержать плацдарм, важнейший для дальнейшего продвижения войск на запад. Был ранен, ведя пулеметный огонь, уничтожил более сотни солдат и офицеров противника, остался в живых. В мирное время занимался наукой, преподавал. Каждый год в День Победы для него и ветеранов звучал вальс. В этот раз он прозвучал для всех, кто помнит и чтит память героев.

В торжественном марше со знаменем Победы к Мемориалу павших в великой Отечественной войне прошли колонны военнослужащих, трудовые коллективы, молодежь. Знамя Победы развевалось на машинах военных лет, отреставрированных мотоциклах, рвалось на ветру в колоннах. Многие, никогда не видевшие ужасов войны, плакали. К Вечному огню шли в едином строю, примеряя на себя время, когда каждый день, час, секунда могла стать последней. Тогда жизнь миллионов оборвалась на излете. Уцелели счастливчики. Двадцать второго июня 1941 года память начала ткать страшный саван из молодых жизней. И завела часы скорби для тех, кто остался в живых. Потомки героев сегодня возложили живые цветы и траурные венки к Вечному огню.