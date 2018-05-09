Более 60 человек стали победителями конкурса молодежных проектов «Наша история»

"Более 800 человек защитили свои работы на 16 площадках. Победителями по итогам финального этапа были признаны 66 участника. Лауреатами и призерами конкурса стали не только представители всей страны — от Камчатки до Калининградской области , но и граждане иностранных государств", — сообщили ТАСС организаторы конкурса.

В оргкомитете добавили, что лучшие работы конкурсантов были отмечены ценными призами и дипломами. «Победители конкурса были награждены правом посещения Военного парада на Красной площади, правом прохождения в первой линии Бессмертного полка, правом участия в исторической смене в международном детском центре „Артек“, правом обучения на образовательных программах РАНХиГС, путевкой во всероссийский детский центр „Орленок“, премией грантового фонда конкурса (по решению жюри в случае наличия финансовых условий реализации), рекомендательными письмами для поступления в высшие учебные заведения», — рассказали организаторы.

После удачного старта в 2017 году всероссийский конкурс «Наша история» расширил свои границы и в 2018 году стал международным. В этом году в конкурсе приняли участие не только юные граждане РФ из всех субъектов страны, но и граждане 17 иностранных государств. Из более чем 8 тысяч работ, присланных в адрес конкурсной комиссии, были отобраны 350 лучших новаторских идей по изучению и видению современной истории России. Многие из представленных инициатив будут проанализированы и переданы к рассмотрению в высшие органы власти.

В конкурсе могут принять участие школьники, студенты, учащиеся организаций дополнительного и среднего профессионального образования. Работы принимаются в ряде номинаций, таких как рисунок, стихотворение, открытый урок и других. Конкурсантами могут стать не только граждане России, но и иностранные граждане. Заочный этап завершился 12 апреля 2018 года, публичная защита отобранных экспертным жюри работ проходила в Москве.