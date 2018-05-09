Казаки не спасут Путина

5 мая 2018 года в Москве казаки били демонстрантов, которые собрались по призыву Навального на протест против очередного президентского срока Путина. Война на Украине началась в 2014 году с использования «титушков», которых отправили на борьбу с Майданом. В России действия этих ополченцев открывают путь для насилия.

Как активный участник оппозиционных демонстраций в Москве, я был с самого начала убежден, что Кремль дал добро на использование маргинальных групп, чтобы устроить нападения на оппозиционеров и не дать им выразить свое мнение в общественном пространстве. Эти люди действуют совместно с полицией. Они могут безнаказанно бить демонстрантов, кидаться в них пакетами с фекалиями и мочой, брызгать краской в лицо писателям, журналистам и активистам. Жертва не может добиться ровным счетом ничего от правоохранительных органов , а в некоторых случаях даже сама оказывается под арестом.

В стране уже существует тайное насилие, из-за которого при правлении Путина уже погибли 220 журналистов и оппозиционеров, таких как Борис Немцов . Стрелки в масках устраняют жертву ночью на лестничной клетке, как Анну Политковскую , или даже неподалеку от Красной площади, как Бориса Немцова. Только вот насилие по кремлевской «франшизе» больше не пытается скрываться. Оно организуется и финансируется властями, проявляется посреди дня.

5 мая 2018 года казаки отхлестали нагайками молодежь, которая собралась по призыву Навального на Пушкинской площади, чтобы сказать, что ей не нужен царь. То есть, Путин. Нагайка — это кнут из кожаных ремешков, конец которого может быть утяжелен стальными шариками. До 1917 года нагайка была проявлением царского гнева. Только вот она не смогла спасти Романовых. Скорее, наоборот. Получится ли предотвратить будущую российскую революцию, избивая молодежь XXI века средневековыми хлыстами? Сомневаюсь.

5 мая Кремль официально передал политические репрессии частной вооруженной группе.

Статья 31 Конституции РФ дает гражданам право на мирные невооруженные собрания. Где их, видимо, могут избивать нагайками казаки… Именно это и случилось вчера. Нападение на мирное собрание, пусть даже и холодным оружием, это акт гражданской войны. Так началась гражданская война на Украине. Путин открыл путь для эскалации насилия. Следующим шагом, видимо, станет огнестрельное оружие. Нельзя вести себя с мирными гражданами, как с террористами. Если, конечно, вы не хотите превратить их в террористов.

Наблюдавшие за этими людьми полицейские были с ними заодно. И задержали их жертв, в том числе Алексея Навального . Тот не совершил ничего, что противоречило бы российской конституции. Ведь она гарантирует свободу собрания.

Полицейские, разумеется, получили указание вести себя именно так. В общей сложности, в России задержали 1 575 человек, в том числе 703 в Москве и 233 в Санкт-Петербурге . Против десятков из них возбудили дела по серьезным обвинениям, и им может грозить несколько лет тюрьмы. Речь идет о повторении ситуации с разгоном демонстрациями на Болотной площади 6 мая 2012 года, который позволил Путин заткнуть рот оппозиции на текущий мандат.

Используя в 2018 году такой атрибут фашистских режимов как «штурмовые группы», Путин начал гражданскую войну. Этот разгул насилия был спланированным. Избивавшие демонстрантов казаки несколько лет тренировались в финансируемых мэрией Москвы лагерях. Городская администрация выделила им 5,33 миллиона рублей на три года. Там они тренировались проводить задержания.

Сегодня ситуация в России напоминает то, что было в начале ХХ века: войны с неясным исходом на периферии, внутренний экономический кризис, подрываемое коррупцией государство и стремление власти удержаться с помощью репрессий.

4 апреля 1912 года имперская армия жестоко подавила демонстрацию рабочих с золотых шахт на реке Лена. Это положило начало продлившейся 12 лет гражданской войне. Карательные казачьи экспедиции не смогли спасти царский трон.

Поэтому было бы удивительно, если бы Путин смог с помощью нагаек заткнуть рот молодежи, которая хочет жить.