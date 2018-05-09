В Приморье открыли мемориальную доску милиционеру, который штурмовал Кёнигсберг

Он служил в Пограничном районе.

В церемонии приняли участие руководство и сотрудники ОМВД России по Пограничному району, заместитель главы Пограничного муниципального района, председатель Думы Пограничного района, председатель Пограничного районного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, родственники, друзья и коллеги Федора Петровича, ветераны органов внутренних дел, представители общественного совета и члены добровольной народной дружины.

Почетное право открытия мемориальной доски ветерану Великой Отечественной войны Федору Петровичу Андрееву предоставили его дочери Светлане Федоровне Шабровой.

Белгород, Запорожье, Федор Петрович родился 16 февраля 1924 года на хуторе Борисовка Белгородской области . В начале войны работал на одном из сталинградских заводов, а в июне 1942 года был призван в ряды Красной Армии. Федор Петрович принимал участие в боевых действиях от Курской Дуги до Кёнигсберга , воевал за Белоруссию , Прибалтику. Освобождал от фашистского ига города Мариуполь Харьков . После Победы над был направлен на Дальневосточный фронт, принимал участие в боевых действиях против японских милитаристов.

После окончания Второй мировой войны Федор Петрович 27 лет прослужил в органах внутренних дел на различных должностях, дослужившись до подполковника. В период с 1977 года по 1983 годы возглавлял подразделение вневедомственной охраны в поселке Пограничном.

Ратный подвиг Федора Петровича не раз отмечался командованием, что нашло свое подтверждение в многочисленных наградах: ордена Красной Звезды, Отечественной войны I степени, орден Славы III степени, две медали «За Отвагу», медали «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией », «За победу над Японией » и другие. Имел почетное звание «Заслуженный работник МВД».

В апреле 2011 года Федор Петрович ушел из жизни, но осталась память, которую будут хранить в сердцах молодые сотрудники органов внутренних дел. Ведь с каждым годом ветеранов — живых свидетелей истории и творцов Великой Победы, остается все меньше и меньше. Святая обязанность потомков — сохранить память о каждом ушедшем ветеране.

Церемония завершилась минутой молчания в память о фронтовике — ветеране МВД Федоре Андрееве и возложением цветов к мемориальной доске.