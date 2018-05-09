Как представитель Чехии в Европарламенте оказался в розыске Интерпола

Сегодня я познакомился с человеком удивительной судьбы, с депутатом Европарламента от Чешской республики , Яромиром Штетиной.

Для большинства жителей Чехии он в первую очередь известен как военный корреспондент, десятки лет работавший в горячих точках по всему миру, включая бывший СССР. Он также объездил вдоль и поперек Россию , сплавлялся на горных речках в Сибири, поднимался на вулканы на Камчатке. Кроме того, помимо депутатского статуса в Брюсселе , он заместитель главы национального комитета по обороне и безопасности у себя на родине, в Чехии.

Одним словом, человек во всех отношениях серьезный и интересный. А теперь самое удивительное: вдруг Азербайджан в 2017 году объявил его в международный розыск по линии Интерпола по обвинению в посещении Нагорного Карабаха.

Нет, вы вдумайтесь, депутата Европарламента и третьего человека в Чешской республике эти недоумки объявили в розыск. За компанию с ним в розыск объявили депутатов от Люксембурга Кипра , тоже за посещение Карабаха.

На что азербайджанцы рассчитывали не совсем понятно, ибо Интерпол не просто отказал Азербайджану в их запросе, но и внес Азербайджан в список стран, чьи запросы на розыск должны проходить обязательную проверку в центральном офисе в Лионе. Помимо Баку , столь низкий уровень «доверия» в этой серьезнейшей международной структуре имеют лишь Узбекистан Северная Корея . И это правильно, нельзя злоупотреблять в угоду личной мести международными институтами правопорядка.

Никогда ранее мне не доводилось посещать Европейский парламент в Брюсселе, хотя будучи здесь в 2014 году проходил как раз рядом. И даже попал на арабскую демонстрацию против Израиля

Сейчас, в связи со встречей с Яромиром Штетиной и рядом других депутатов Европарламента, мне представился шанс совместить приятное с полезным.

По идее, там внутри проводятся экскурсии, но далеко не везде. Когда вас приглашает делегация какой-либо страны, вы получаете свободный доступ везде внутри комплекса парламента.

В данном случае, меня пригласила Чешская республика, на входе вам выдадут такой бейдж, его следует наклеить на одежду и не снимать. Внутри много охраны и куда бы вы не пошли, вас могут спросить кто вы и куда идете.

Внутри несколько залов заседаний, в двух шли заседания, один был относительно свободен —

В конце лета, когда я вновь прилечу в Брюссель, мне как раз надо будет выступать в подобном зале перед аудиторией, состоящей из депутатов десятков стран Европы. Надеюсь, что мой рассказ про беспредел в Азербайджане и попытку убийства в бакинской тюрьме будет интересен многим. Предварительно, по самым скромным оценкам, готовы будут меня послушать представители 15 из 27 стран Европейского союза . Может быть в итоге будет больше, время еще есть.

С Яромиром Штетиной и его коллегой, очень красивой девушкой и тоже депутатом от Чехии —

Кратко про нашу встречу в Твиттере Яромира Штетины (прямая ссылка) —

Отсюда ведутся прямые репортажи канала «Евроньюc» на тему решений, принимаемых парламентом Европы —

Готовятся к эфиру —

Как и в ПАСЕ в Страсбурге (читайте по ссылке), здесь, в Европарламенте в Брюсселе, тоже есть столовая и несколькой кафетерий. Сейчас достаточно рано и до обеда далеко, иначе бы рассказал вам, чем кормят европейских парламентариев.

После Европарламента у меня одна встреча неподалеку, в Международной федерации журналистов. Эти ребята осудили в свое время Азербайджан за незаконный арест и преследование. Свобода слова и самовыражения здесь святое.

Рассказал ребятам, как было дело и какое чудовище пригрелось на задворках бывшего Союза. И ведь в который раз замечаю, что европейцы, что здесь, что в Берлине или Страсбурге шокированы злобой и очевидной недальновидностью руководства Азербайджана в моем случае.

Уже не в первый раз слышу мысль, что президент, который в ущерб национальным интересам мстить какому-то блогеру, уже не президент и что попытка убийства в тюрьме указывает на то, что Алиев потерял контроль над ситуацией в стране.

Справедливости ради, я всегда подчеркиваю в своих выступлениях, что следует отделять абсолютно адекватный и добрый азербайджанский народ от его руководства. Всегда привожу в пример бывший СССР, где народ попросту жил в страхе, боясь высказать свое мнение. Ближе к вечеру выдвигаюсь в сторону вокзала. Здесь еще одна встреча, на этот раз вовсе не деловая.