Как представитель Чехии в Европарламенте оказался в розыске Интерпола 

Сегодня я познакомился с человеком удивительной судьбы, с депутатом Европарламента от Чешской республики, Яромиром Штетиной.
Для большинства жителей Чехии он в первую очередь известен как военный корреспондент, десятки лет работавший в горячих точках по всему миру, включая бывший СССР. Он также объездил вдоль и поперек Россию, сплавлялся на горных речках в Сибири, поднимался на вулканы на Камчатке. Кроме того, помимо депутатского статуса в Брюсселе, он заместитель главы национального комитета по обороне и безопасности у себя на родине, в Чехии.
Одним словом, человек во всех отношениях серьезный и интересный. А теперь самое удивительное: вдруг Азербайджан в 2017 году объявил его в международный розыск по линии Интерпола по обвинению в посещении Нагорного Карабаха.
Нет, вы вдумайтесь, депутата Европарламента и третьего человека в Чешской республике эти недоумки объявили в розыск. За компанию с ним в розыск объявили депутатов от Люксембурга и Кипра, тоже за посещение Карабаха.
На что азербайджанцы рассчитывали не совсем понятно, ибо Интерпол не просто отказал Азербайджану в их запросе, но и внес Азербайджан в список стран, чьи запросы на розыск должны проходить обязательную проверку в центральном офисе в Лионе. Помимо Баку, столь низкий уровень «доверия» в этой серьезнейшей международной структуре имеют лишь Узбекистан и Северная Корея. И это правильно, нельзя злоупотреблять в угоду личной мести международными институтами правопорядка.
Никогда ранее мне не доводилось посещать Европейский парламент в Брюсселе, хотя будучи здесь в 2014 году проходил как раз рядом. И даже попал на арабскую демонстрацию против Израиля.
Сейчас, в связи со встречей с Яромиром Штетиной и рядом других депутатов Европарламента, мне представился шанс совместить приятное с полезным.
По идее, там внутри проводятся экскурсии, но далеко не везде. Когда вас приглашает делегация какой-либо страны, вы получаете свободный доступ везде внутри комплекса парламента.
В данном случае, меня пригласила Чешская республика, на входе вам выдадут такой бейдж, его следует наклеить на одежду и не снимать. Внутри много охраны и куда бы вы не пошли, вас могут спросить кто вы и куда идете.
Внутри несколько залов заседаний, в двух шли заседания, один был относительно свободен —
В конце лета, когда я вновь прилечу в Брюссель, мне как раз надо будет выступать в подобном зале перед аудиторией, состоящей из депутатов десятков стран Европы. Надеюсь, что мой рассказ про беспредел в Азербайджане и попытку убийства в бакинской тюрьме будет интересен многим. Предварительно, по самым скромным оценкам, готовы будут меня послушать представители 15 из 27 стран Европейского союза. Может быть в итоге будет больше, время еще есть.
С Яромиром Штетиной и его коллегой, очень красивой девушкой и тоже депутатом от Чехии —
Кратко про нашу встречу в Твиттере Яромира Штетины (прямая ссылка) —
Отсюда ведутся прямые репортажи канала «Евроньюc» на тему решений, принимаемых парламентом Европы —
Готовятся к эфиру —
Как и в ПАСЕ в Страсбурге (читайте по ссылке), здесь, в Европарламенте в Брюсселе, тоже есть столовая и несколькой кафетерий. Сейчас достаточно рано и до обеда далеко, иначе бы рассказал вам, чем кормят европейских парламентариев.
После Европарламента у меня одна встреча неподалеку, в Международной федерации журналистов. Эти ребята осудили в свое время Азербайджан за незаконный арест и преследование. Свобода слова и самовыражения здесь святое.
Рассказал ребятам, как было дело и какое чудовище пригрелось на задворках бывшего Союза. И ведь в который раз замечаю, что европейцы, что здесь, что в Берлине или Страсбурге шокированы злобой и очевидной недальновидностью руководства Азербайджана в моем случае.
Уже не в первый раз слышу мысль, что президент, который в ущерб национальным интересам мстить какому-то блогеру, уже не президент и что попытка убийства в тюрьме указывает на то, что Алиев потерял контроль над ситуацией в стране.
Справедливости ради, я всегда подчеркиваю в своих выступлениях, что следует отделять абсолютно адекватный и добрый азербайджанский народ от его руководства. Всегда привожу в пример бывший СССР, где народ попросту жил в страхе, боясь высказать свое мнение. Ближе к вечеру выдвигаюсь в сторону вокзала. Здесь еще одна встреча, на этот раз вовсе не деловая.