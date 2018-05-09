В Прикамье состоялась встреча ветеранов войн с молодёжью

Максим Решетников. 8 мая состоялась первая «Встреча поколений» в Прикамье, приуроченная ко Дню Победы. Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, участники локальных боевых действий, представители региональных общественных организаций и студенчества обсудили влияние Великой Отечественной войны на историю России и мира, вопросы защиты Отечества сейчас и в будущем. Участие в мероприятии принял губернатор Пермского края

С инициативой о проведении «Встречи поколений» выступила председатель Пермской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Надежда Максютенко.

«Понимание ценности победы в Великой Отечественной войне, которое передается из поколения в поколение, помогает нам воспитывать патриотов в наших детях, воспитывать достойных граждан, — обозначил губернатор. — Этот пример и понимание того, что люди сделали во время войны и после нее, позволили сохранить страну. Нам и сегодня важно ощущать мощный фундамент под ногами, важно ощущать единство всего народа — во многом это знание своей истории, передача опыта предыдущих поколений».

Надежда Максютенко рассказала об участии жителей Пермского края во Второй мировой войне. Более 500 тысяч ушли на войну, порядка 300 тысяч смогли вернуться, 200 тысяч числятся пропавшими без вести и погибшими. Вклад в победу также внесли более 100 тысяч тружеников тыла.

Представитель «Поискового движения России» в Пермском крае Антон Усманов рассказал о деятельности поисковых отрядов. Участники общественного движения до сих пор находят останки солдат в разных регионах России. По словам Антона Усманова, в каждой поисковой экспедиции отряды находят до 100 погибших воинов.

Сотрудник Штаба студенческих отрядов ФГБОУ ВО ПГТАУ им. академика Д. Н. Прянишникова, координатор Молодёжной патриотической акции «Десант Прикамья» Ирина Артюхина отметила, что важной задачей студотрядов является патриотическое воспитание молодёжи. В Пермском крае работу ведут 80 студенческих отрядов, каждый год порядка трёх тысяч студентов принимают участие в мероприятиях этих общественных организаций.

«Мы проводим большое количество добровольческих мероприятий. В этом году мы запускаем «Территорию добрых дел», проект позволит привлечь молодёжь к организации крупных спортивных, исторических мероприятий края», — рассказала Ирина Артюхина.

В неформальной обстановке участники встречи обменялись мнениями о воинской службе, гражданском долге, патриотическом воспитании. Планируется, что подобные встречи станут традиционными.