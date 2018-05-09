На Красной площади начался парад в честь 73-й годовщины Победы

На Красной площади в Москве начался парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Как ранее сообщили в Минобороны, в военном параде принимают участие более 13 тыс. военнослужащих, задействовано 159 единиц современного вооружения и военной техники, а также 75 самолетов и вертолетов.