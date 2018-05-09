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На Красной площади начался парад в честь 73-й годовщины Победы
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На Красной площади начался парад в честь 73-й годовщины Победы 

Газета.Ru 9 мая 2018
Фото: Газета.Ru
На Красной площади в Москве начался парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
Командует парадом главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков. Принимает парад министр обороны России Сергей Шойгу.
На Красной площади вместе с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым также присутствуют президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Как ранее сообщили в Минобороны, в военном параде принимают участие более 13 тыс. военнослужащих, задействовано 159 единиц современного вооружения и военной техники, а также 75 самолетов и вертолетов.
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