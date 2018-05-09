Севастополь отмечает День Победы

СЕВАСТОПОЛЬ , 9 мая — РИА Новости Крым . В Севастополе проходят праздничные мероприятия, приуроченные к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 74-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент РИА Новости Крым.

Традиционно празднование Дня Победы в Севастополе началось с возложения цветов и венков к Вечному Огню у мемориала в честь защитников Севастополя в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие губернатор города Дмитрий Овсянников , председатель Заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева, командующий ЧФ Александр Витко и вице-адмирал Александр Моисеев

Парад открыли рота барабанщиков и знаменные группы. Следом за ними по центральному кольцу маршем пройдут военнослужащие Южного военного округа, моряки-черноморцы, сотрудники полиции, МЧС и юнармейцы. Всего в парадных колонах пройдут около 1,5 тыс. человек и более 30 единиц военной техники, включая мощные ракетные комплексы — «Бастион», «Ураган» и «Панцирь-С». Впервые в параде принимает участие танк Т-34 и ЗРК С-400 «Триумф».

За шествием парадных коробок с трибун наблюдают ветераны — участники Великой Отечественной войны. Все центральное кольцо Севастополя занято жителями и гостями города, которые приветствуют солдат, матросов и офицеров вооруженных сил России

По завершении парада начнется шествие «Бессмертного полка» — потомки участников войны пронесут в руках портреты своих славных предков. По всему Севастополю в течение дня планируется провести многочисленные мероприятия в честь Дня Победы — концерты, полевые кухни, театрализованные представления.