Лица войны. Оставшиеся в живых

Впервые заметка опубликована 9 мая 2017 года Три жизни. Одна война. Медик, музейный сотрудник и пограничник — участники Великой Отечественной войны — рассказывают о детстве, тяготах боевых действий, объявлении Победы в 45-м и жизни после войны. Мария Александровна Никитина Участница боев за Выборг , служила в полевом прачечном отряде в 23-й армии.

Мария Никитина — уважаемый работник культуры: была сотрудницей Выборгского музея в течение 25-ти лет. Когда-то 15-летняя Маша бросила школу — началась война — и от колхоза пошла работать на торфразработку…

Спасителем девушки оказался командующий механизированным прачечным отрядом, состоящим из 250 солдат и женского вольнонаёмниц. Так Мария Александровна стала там работать. Во время боёв за Териоки (Зеленогорск) прачечный отряд длительное время базировался в Озерках, после начала Выборгской наступательной операции переехал в район Верхнего Черкасово. «Здесь мы тоже долго работали, не покладая рук, ждали, когда возьмут Выборг. Все эти переезды никогда мной не забудутся», — говорит Мария Александровна.

Впервые в только отвоеванном у финнов Выборге Мария побывала в местном Военторге . Она хотела купить себе что-нибудь из обуви (приходилось ходить в тапках, сшитых из шинелей), или хотя бы просто конфет. Но у продавца оказался только витамин С. Девушка за раз съела всю пачку, а на следующее утро всё тело стало страшно чесаться. Военврач развела руками и принялась лечить. Мария Александровна смеется, когда вспоминает это.

Пётр Андреевич Раюшкин В годы войны находился со спецподразделением в Иране . Обеспечивал безопасность конференции Тегеран-43. Прикрывал юг страны от возможного вторжения немцев. 35 лет отдал службе в пограничных войсках.

Почти сразу Петр Андреевича забрала полиция, и он оказался в детском доме.

Затем Петра Андреевича ждало ФЗУ при кирпичном заводе, потом танко-ремонтный завод. Во время начала Великой Отечественной войны заканчивался срок его службы по призыву в Тегеране . Когда он узнал, что началась война — написал рапорт с просьбой направить на фронт. «Вы нужны здесь», — ответили ему. Раюшкина назначили командиром разведывательного разъезда.

В 44-м Петра Андреевича откомандовали в ленинградское училище в Алма-Ате, которое после снятия блокады вернулось на место. Будучи уже в Петродворце, нашему герою приходилось не раз участвовать в военных операциях: в Турции , на Кавказе. Весть о победе 9 мая 1945 года встретил также на службе. Затем его отправили в Выборгский пограничный отряд имени Кирова, где он и прослужил 25 лет.

Нина Егоровна Патрушева Военный медик

Нине Егоровне 91 год. В Выборге она живет 70 лет.

Сейчас, как отмечает наша героиня, этой деревни не найти на карте, а могилы военнопленных заросли травой.

Затем госпиталь передислоцировали в Ленинград . Переехала с ним и Нина Егоровна.

Госпиталь стал больницей, а Нина Егоровна стала обустраивать быт со своим мужем, у них родилась дочь, в 57-году закончила медучилище. Еще 25 лет она работала в Детской выборгской больнице. Эльза Рада