В Душанбе сохранили здания военных эвакогоспиталей

В годы Великой Отечественной войны в Таджикистане были развернуты 29 эвакогоспиталей, 22 из них находились в Душанбе. Туда привозили тяжелораненых красноармейцев. Сейчас это школы, гостиницы и больницы. На всех них есть мемориальные таблички, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Зарина Абдуназарова.

Эту школу в Душанбе построили незадолго до начала войны. Как только в город начали привозить эвакуированных раненых, в классах развернулся госпиталь. Ухаживали за ними не только медики, помогали и местные жители. Ученица, а потом и преподаватель школы Клавдия Новосёлова рассказывала о том времени. Ее истории помнят и теперь.

«Все, что мы знаем об этой школе, мы знаем со слов Клавдии Филипповны. Сначала здесь была женская гимназия, потом эвакогоспиталь, в который они как школьники приходили, посещали раненых. Она всегда вспоминала это с болью, со слезами на глазах», — рассказывает учитель начальных классов средней общеобразовательной школы № 20 г. Душанбе Елена Печнева.

Другая школа после победы так и осталась медицинским учреждением. В ней сейчас расположена детская клиническая больница. В годы Великой Отечественной там спасли тысячи советских бойцов.

«Фрукты, солнце — все это было здесь. Республики, которые были под фашистскими оккупантами, не имели таких условий. Во время Великой Отечественной войны из европейской части СССР многих людей эвакуировали в Душанбе, в том числе и медиков», — рассказывает профессор кафедры детских инфекционных болезней Николай Рахматов.

Харькова, Врачи из Москвы Курска и их местные коллеги сутками не выходили из госпиталей. Самым тяжелым был 1942 год. Это время большого притока раненых. После тяжелых боев за Сталинград, Севастополь и Кавказ в Таджикистан эвакуировали тысячи бойцов. Много было обожженных, в основном летчиков и танкистов. Тогда в местных госпиталях стали впервые применять арчевую мазь и арчевое эфирное масло для заживления ран.

«Только в октябре 1941-го в Душанбе заработало восемь эвакогоспиталей, на территории Душанбе было подготовлено три тысячи койкомест для раненых воинов. В годы войны по Таджикистану действовало 29 эвакогоспиталей, которые лечили и определяли дальнейшую судьбу фронтовиков — их или отправляли на фронт, или обеспечивали пенсией и общежитием», — рассказывает заместитель директора Института истории, археологии, этнографии АН Таджикистана Абдулло Гаффуров.

Из 29 зданий, где в войну располагались эвакогоспитали, в Душанбе сохранились больше половины. На всех — памятные таблички. В том числе на здании, в котором и в 1940-е, и сейчас располагается гостиница. Мемориальные доски хранят память о том, как таджикистанцы вместе с другими народами большой страны делали все для победы над немецкими захватчиками.

Белоруссии, Добавим, что эвакогоспитали Таджикистана помогли вернуть на фронт только за первые два с половиной года войны более 8 тысяч человек. Это более 50% от общего количества воинов, поступивших в республику с тяжелейшими ранениями. За время войны из прифронтовых территорий в республику было эвакуировано более 500 тысяч граждан СССР — из Москвы и Ленинграда Украины , Прибалтики, а также 14 детских домов — это 20 тысяч детей.

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