Отмечены на уровне Компании

Более 20 лет трудится Владимир Анатольевич в Оренбургнефти. Ещё совсем юным пришёл он в Сорочинский цех предприятия, отсюда ушёл в армию, после службы вернулся в родной коллектив. Без отрыва от работы получил среднее специальное образование техника-механика. Участвовал в конкурсах, побеждал и занимал призовые места. По итогам 2011 года его признали «Лучшим наставником», а в 2016 году в смотре— конкурсе «Лучший уполномоченный по охране труда» занял второе место. Победа в финале этого года — событие долгожданное и закономерное.

Уполномоченный по охране труда — не основной род деятельности Владимира Бобылева, это общественная нагрузка, к которой он относится с такой же ответственностью, как к своим должностным обязанностям.

По его признанию, отвечать на вопросы всегда сложно, особенно если это вопросы неожиданные. Но помогли знание производства и норм безопасности в организации труда, опыт работы. А ещё то, что в повседневной деятельности приходится контролировать выполнение требований охраны труда в бригаде, проводить проверки, выписывать предписания, потому смог ответить на все вопросы правильно.

По правилам конкурса учитывались не только ответы конкурсантов, но и отсутствие в их подразделениях случаев травматизма, динамичное снижение уровня профессиональных заболеваний. Проверялось, как выполняются мероприятия по охране труда, улучшению условий на рабочих местах, обеспеченность средствами индивидуальной защиты.

Обеспечивать безопасный труд в Оренбургнефти сегодня призваны более 250 уполномоченных по охране труда. Все они прошли специальную подготовку, получили сертификаты. Эта большая команда сотрудников — основное и самое массовое звено контроля за охраной труда. От их активной жизненной позиции и большой деятельности во многом зависит сохранение жизни, здоровья и трудоспособности работников.