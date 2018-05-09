Ещё
Памятник ополченцам установят на севере Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Памятник ополченцам установят на севере Москвы 

Департамент культурного наследия города Москвы 1 час назад
В рамках патриотической программы «Памяти Московского народного ополчения» в сквере на 2-й Песчаной улице будет установлен памятник четырем дивизиям Московского народного ополчения второй волны формирования.
«Над созданием памятника трудится коллектив молодых скульпторов и опытных архитекторов, вместе они проделывают очень трудоемкую, кропотливую работу. Московское ополчение — это не просто особенная страница истории города, это люди, которые отдали все, чтобы защитить столицу и ее жителей от фашистского ига. Перед создателями памятника была поставлена серьезнейшая задача — передать героический дух молодых ребят, прямо со школьной скамьи уходивших на войну», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Проект памятника был одобрен художественно-экспертным советом при Департаменте культурного наследия города Москвы. Памятный знак представляет собой многофигурную скульптуру — натура с четвертью, выполненной из бронзы и гранитную стелу — олицетворение боевого знамени. Стела — символ стойкости, ее неровные края говорят о большой цене победы. При этом силуэт памятного знака — стены — олицетворяет символ боевого знамени, простреленного и изорванного. Монумент представляет собой красную гранитную звезду, из которой выходит группа людей с винтовками. В настоящий момент специалистами разрабатывается государственная историко-культурная экспертиза, а также снимаются гипсовые формы со скульптурной части монумента.
«Мы предполагаем, что уже в следующем году памятник займет достойное место в сквере Дивизий Московского народного ополчения», — прокомментировал глава Мосгорнаследия.
Алексей Емельянов также отметил, что вся работа по созданию монумента идет в тесном сотрудничестве с представителями ветеранских организаций ополченцев: рассматриваются и учитываются все их пожелания. Например, композицию было предложено дополнить фигурами девушек, которые воевали наравне с мужчинами.
Департамент культурного наследия города Москвы: последние новости
Археологи обнаружили воровскую монету XVIII века в Соймоновском проезде В столице открыли мемориальную доску академику А.М. Обухову Центр социальной адаптации «Люблино» назовут именем Елизаветы Глинки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке212
Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа75
«Сладкий» украинский мальчик провалил «Евровидение»146
«Уговаривают не носить ордена»68
Путин обратился к россиянам на Параде Победы
Видео
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
00:58
Волкер заявил о перспективе возвращения Крыма Украине
В мире Другое
08:45
Трамп решил «демонтировать наследие Обамы»
Ближний Восток В мире
Появилось видео последствий удара по Сирии
В мире Войска
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
10:25
Путин обратился к россиянам на Параде Победы
Политика Общество
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Ближний Восток
02:58
Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа
В мире Ближний Восток
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение