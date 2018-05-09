Памятник ополченцам установят на севере Москвы

В рамках патриотической программы «Памяти Московского народного ополчения» в сквере на 2-й Песчаной улице будет установлен памятник четырем дивизиям Московского народного ополчения второй волны формирования.

«Над созданием памятника трудится коллектив молодых скульпторов и опытных архитекторов, вместе они проделывают очень трудоемкую, кропотливую работу. Московское ополчение — это не просто особенная страница истории города, это люди, которые отдали все, чтобы защитить столицу и ее жителей от фашистского ига. Перед создателями памятника была поставлена серьезнейшая задача — передать героический дух молодых ребят, прямо со школьной скамьи уходивших на войну», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия Алексей Емельянов

Проект памятника был одобрен художественно-экспертным советом при Департаменте культурного наследия города Москвы . Памятный знак представляет собой многофигурную скульптуру — натура с четвертью, выполненной из бронзы и гранитную стелу — олицетворение боевого знамени. Стела — символ стойкости, ее неровные края говорят о большой цене победы. При этом силуэт памятного знака — стены — олицетворяет символ боевого знамени, простреленного и изорванного. Монумент представляет собой красную гранитную звезду, из которой выходит группа людей с винтовками. В настоящий момент специалистами разрабатывается государственная историко-культурная экспертиза, а также снимаются гипсовые формы со скульптурной части монумента.

«Мы предполагаем, что уже в следующем году памятник займет достойное место в сквере Дивизий Московского народного ополчения», — прокомментировал глава Мосгорнаследия.

Алексей Емельянов также отметил, что вся работа по созданию монумента идет в тесном сотрудничестве с представителями ветеранских организаций ополченцев: рассматриваются и учитываются все их пожелания. Например, композицию было предложено дополнить фигурами девушек, которые воевали наравне с мужчинами.