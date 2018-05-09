Организаторов несанкционированной акции протеста «Он нам не царь» в Тюмени привлекут к административной ответственности

Накануне, 8 мая, сотрудники полиции вручили протоколы об административных провонарушениях координатору тюменского штаба Навального Александру Куниловскому и организатору митинга, прошедшего 5 мая в областном центре, Сергею Осколкову

— На Александра Куниловского протокол составили за призывы на митинг 5 мая, которые были опубликованы в соцсетях тюменской команды Навального. За повторное нарушение правил проведения пубичного мероприятия ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или административный арест на срок до 30 суток. Волонтеру Сергею Осколкову за первое подобное нарушение грозит штраф до 20 тысяч рублей, — рассказали представители тюменского штаба Навального.

Александру Куниловскому протокол вручили в штабе оппозиционного политика, а к волонтеру Сергею Осколкову полицейские приехали домой.

— Сергей рассказал, что полицейские приехали к нему около 19:00 часов и вручили в подъезде протокол, в котором нашлась ошибка. Для ее исправления Сергею предложили поехать в отделение. Он сказал, что денег на обратную дорогу с собой у него нет, пошёл домой, захлопнул дверь и заявил, что требование полицейских доставить его в отдел является незаконным. В итоге через полчаса волонтеру вручили уже исправленный протокол, — добавили представители тюменского штаба Навального.