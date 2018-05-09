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Организаторов несанкционированной акции протеста «Он нам не царь» в Тюмени привлекут к административной ответственности
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Организаторов несанкционированной акции протеста «Он нам не царь» в Тюмени привлекут к административной ответственности 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Накануне, 8 мая, сотрудники полиции вручили протоколы об административных провонарушениях координатору тюменского штаба Навального Александру Куниловскому и организатору митинга, прошедшего 5 мая в областном центре, Сергею Осколкову.
— На Александра Куниловского протокол составили за призывы на митинг 5 мая, которые были опубликованы в соцсетях тюменской команды Навального. За повторное нарушение правил проведения пубичного мероприятия ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или административный арест на срок до 30 суток. Волонтеру Сергею Осколкову за первое подобное нарушение грозит штраф до 20 тысяч рублей, — рассказали представители тюменского штаба Навального.
Александру Куниловскому протокол вручили в штабе оппозиционного политика, а к волонтеру Сергею Осколкову полицейские приехали домой.
— Сергей рассказал, что полицейские приехали к нему около 19:00 часов и вручили в подъезде протокол, в котором нашлась ошибка. Для ее исправления Сергею предложили поехать в отделение. Он сказал, что денег на обратную дорогу с собой у него нет, пошёл домой, захлопнул дверь и заявил, что требование полицейских доставить его в отдел является незаконным. В итоге через полчаса волонтеру вручили уже исправленный протокол, — добавили представители тюменского штаба Навального.
В Тюмени 5 мая шествие и митинг, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, прошли без задержаний, но в других городах участники подобных акций протеста в этот день доставлялись в полицию. В Красноярске задерживались более 150 человек, в Якутске — 75, а в Челябинске 16 волонтеров штаба, включая руководителя, оказались в полиции еще до начала шествия. Не обошлось без задержаний в Барнауле, Пензе и Томске.
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