Кремлёвский «штрафбат»: Рогозин, Шувалов, Дворкович 

Итак, ожидаемой кардинальной смены лиц в кабмине мы не дождались. Премьер-министром утверждён автор известного мема про отсутствие денег Дмитрий Медведев.
Фамилии тех, кого уже переназначенный премьер предлагает назначить на посты вице-премьеров тоже звучат до боли знакомо — Дмитрий Козак, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев и даже Виталий Мутко.
Правда, не прозвучало несколько знаковых фамилий. Прежде всего — Дмитрия Рогозина, Игоря Шувалова и Аркадия Дворковича.
Причём, Рогозин числился в правительстве представителем, вроде как патриотов, Дворкович отличался либеральными взглядами. Шувалов же сам о себе сказал, что он «одновременно либерал и консерватор». То есть, условно говоря, центрист. И вот эта троица, похоже, — кандидаты на вылет.
«Свободная пресса» попыталась разобраться — почему именно они.
— Приход Рогозина в правительство ознаменовал с собой наступление эры дилетантов в руководстве ВПК, — считает военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Сергей Ищенко. — Сам Рогозин по образования журналист-международник и в военной сфере разбирается плохо. С ним пришли «в оборонку» подобные «эффективные менеджеры», в том числе назначаемые на важные должности из числа близких родственников.
В итоге мы имеем то, что имеем. Обещания по поставкам разрекламированного танка «Арматы», по сути, провалены. БТР «Бумеранг», БМП «Курганец-25», БМПТ «Терминатор», Су-57 — вся эта военная техника используется разве что на парадах, а на вооружение в Российскую армию так и не поступила и вряд ли скоро поступит, хотя разговоры о ней ведутся много лет.
Всё это результат того, что при Рогозине было много обещаний, шумихи, а дел — мало.
Показательны и провалы в сфере космонавтики. Долгое время ни шатко, ни валко строился космодром «Восточный». В итоге выяснилось, что там огромные хищения. Заведено множество уголовных дел. Напомню, «Восточный» тоже курировал Рогозин.
«СП»: — А как же успехи «оборонки», о которых мы слышим: сверхмощный «Кинжал», С-500 и т.д. ?
— Успехи есть, конечно, поскольку кроме дилетантов в оборонке работает огромное количество талантливых и высокопрофессиональных людей, причём многие из них остались в этой сфере ещё с советских времён. Они в возрасте, но они есть. К тому же при Рогозине в ВПК пошли серьёзные средства. И это не могло не дать результата. Но многие успехи в этой сфере были вопреки, а не благодаря.
«СП»: — То есть отсутствие Рогозина в числе кандидатов в вице-премьеры даёт основание надеяться, что «эра дилетантов» закончилась?
— Да, я надеюсь на это. На место Рогозина, видимо, придёт Юрий Борисов. Это профессиональный военный. Он пока замминистра обороны, отвечающий за гособоронзаказ. Это, конечно, для него тоже огромный карьерный рывок. Надеюсь, что при нём в сфере ВПК будет меньше шума и больше дел, в том числе и в области конверсии части военного производства.
— Думаю, что с Шуваловым всё ясно, — говорит директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. — В правительстве не может быть два вице-премьера, отвечающих за финансово-экономический блок.
Президент Путин в целом доволен работой этого блока, поэтому господин Силуанов, являющийся сторонником идей Алексея Кудрина, получил повышение. Таким образом, была отмечена работа финансово-экономического блока. Кроме того, я не исключаю, что сам Шувалов попросил не назначать его вице-премьером.
В нынешней ситуации противостояния с Западом всё сложнее совмещать работу на высоких должностях и собственные интересы в бизнес-сфере, сфере управления активами, в том числе и на Западе.
Поэтому я не уверен, что для Шувалова потеря поста вице-премьера — это действительно потеря.
Что касается господина Дворковича, то надо дальше следить за тем, кого и куда дальше будут пристраивать. Не исключаю, что он получит какие-то другие важные посты. Как в правительстве, так и за его пределами. В частности, Дворкович, как я понимаю, не против возглавить какую-нибудь корпорацию, вроде РЖД. Вопрос в том, дадут ли ему эту должность, поскольку сейчас наблюдается ресурсное ослабление «группы Медведева».
Кроме того, вокруг Дворковича накопился отрицательный бэкграунд — разного рода скандалы в транспортной сфере, в частности, с необоснованной отменой многих электропоездов в регионах России.
«СП»: — Есть предположение, что вообще это правительство — ненадолго, потом его сменят.
— Смотря что понимать под «ненадолго». Всё будет зависеть от внешней конъюнктуры — цен на нефть и санкционной политики Запада в отношении России. Если произойдёт что-то, что, по мнению Путина, потребует серьёзной смены экономического курса, то видимо, правительство отправят в отставку или сильно скорректируют его состав. Если же будет всё развиваться примерно, как предыдущие годы, когда экономика более менее адаптировалась к вводимым санкциям, то это правительство сменится не скоро. Скорей всего, это правительство не на 6 лет, как декларировалось в 2012 году. Видимо, 3-4 года оно будет работать в том составе, который сейчас формируется. Потом, наверное, его будут корректировать, учитывая тот транзит власти, который начнётся, по всей видимости, в 2021 году или чуть позже. Опять же, если не вмешаются дополнительные внешние факторы.
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