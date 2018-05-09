Кремлёвский «штрафбат»: Рогозин, Шувалов, Дворкович

Итак, ожидаемой кардинальной смены лиц в кабмине мы не дождались. Премьер-министром утверждён автор известного мема про отсутствие денег Дмитрий Медведев.

Причём, Рогозин числился в правительстве представителем, вроде как патриотов, Дворкович отличался либеральными взглядами. Шувалов же сам о себе сказал, что он «одновременно либерал и консерватор». То есть, условно говоря, центрист. И вот эта троица, похоже, — кандидаты на вылет.

«Свободная пресса» попыталась разобраться — почему именно они.

— Приход Рогозина в правительство ознаменовал с собой наступление эры дилетантов в руководстве ВПК, — считает военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Сергей Ищенко . — Сам Рогозин по образования журналист-международник и в военной сфере разбирается плохо. С ним пришли «в оборонку» подобные «эффективные менеджеры», в том числе назначаемые на важные должности из числа близких родственников.

В итоге мы имеем то, что имеем. Обещания по поставкам разрекламированного танка «Арматы», по сути, провалены. БТР «Бумеранг», БМП «Курганец-25», БМПТ «Терминатор», Су-57 — вся эта военная техника используется разве что на парадах, а на вооружение в Российскую армию так и не поступила и вряд ли скоро поступит, хотя разговоры о ней ведутся много лет.

Всё это результат того, что при Рогозине было много обещаний, шумихи, а дел — мало.

Показательны и провалы в сфере космонавтики. Долгое время ни шатко, ни валко строился космодром «Восточный». В итоге выяснилось, что там огромные хищения. Заведено множество уголовных дел. Напомню, «Восточный» тоже курировал Рогозин.

«СП»: — А как же успехи «оборонки», о которых мы слышим: сверхмощный «Кинжал», С-500 и т.д. ?

— Успехи есть, конечно, поскольку кроме дилетантов в оборонке работает огромное количество талантливых и высокопрофессиональных людей, причём многие из них остались в этой сфере ещё с советских времён. Они в возрасте, но они есть. К тому же при Рогозине в ВПК пошли серьёзные средства. И это не могло не дать результата. Но многие успехи в этой сфере были вопреки, а не благодаря.

«СП»: — То есть отсутствие Рогозина в числе кандидатов в вице-премьеры даёт основание надеяться, что «эра дилетантов» закончилась?

— Да, я надеюсь на это. На место Рогозина, видимо, придёт Юрий Борисов . Это профессиональный военный. Он пока замминистра обороны, отвечающий за гособоронзаказ. Это, конечно, для него тоже огромный карьерный рывок. Надеюсь, что при нём в сфере ВПК будет меньше шума и больше дел, в том числе и в области конверсии части военного производства.

Президент Путин в целом доволен работой этого блока, поэтому господин Силуанов, являющийся сторонником идей Алексея Кудрина , получил повышение. Таким образом, была отмечена работа финансово-экономического блока. Кроме того, я не исключаю, что сам Шувалов попросил не назначать его вице-премьером.

В нынешней ситуации противостояния с Западом всё сложнее совмещать работу на высоких должностях и собственные интересы в бизнес-сфере, сфере управления активами, в том числе и на Западе.

Поэтому я не уверен, что для Шувалова потеря поста вице-премьера — это действительно потеря.

Что касается господина Дворковича, то надо дальше следить за тем, кого и куда дальше будут пристраивать. Не исключаю, что он получит какие-то другие важные посты. Как в правительстве, так и за его пределами. В частности, Дворкович, как я понимаю, не против возглавить какую-нибудь корпорацию, вроде РЖД . Вопрос в том, дадут ли ему эту должность, поскольку сейчас наблюдается ресурсное ослабление «группы Медведева».

Кроме того, вокруг Дворковича накопился отрицательный бэкграунд — разного рода скандалы в транспортной сфере, в частности, с необоснованной отменой многих электропоездов в регионах России

«СП»: — Есть предположение, что вообще это правительство — ненадолго, потом его сменят.

— Смотря что понимать под «ненадолго». Всё будет зависеть от внешней конъюнктуры — цен на нефть и санкционной политики Запада в отношении России. Если произойдёт что-то, что, по мнению Путина, потребует серьёзной смены экономического курса, то видимо, правительство отправят в отставку или сильно скорректируют его состав. Если же будет всё развиваться примерно, как предыдущие годы, когда экономика более менее адаптировалась к вводимым санкциям, то это правительство сменится не скоро. Скорей всего, это правительство не на 6 лет, как декларировалось в 2012 году. Видимо, 3-4 года оно будет работать в том составе, который сейчас формируется. Потом, наверное, его будут корректировать, учитывая тот транзит власти, который начнётся, по всей видимости, в 2021 году или чуть позже. Опять же, если не вмешаются дополнительные внешние факторы.

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