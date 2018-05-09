Американские сенаторы считают, что российские хакеры не повлияли на исход выборов в США

Спецкомитет сената по разведке конгресса США посчитал, что связанные с Россией хакеры не повлияли на исход американских президентских выборов 2016 года, однако попытки вмешательства были зафиксированы как минимум в 18 штатах. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Системы, обеспечивающие проведение выборов, как минимум в 18 штатах США были атакованы связанными с Россией киберактивистами в той или иной мере», — говорится в распространенном шестистраничном докладе комитета с первоначальными выводами и рекомендациями о результатах проведенного расследования по так называемому «делу России».

По максимальным оценкам, хакеры могли атаковать системы в 21 штате. Отмечается, что они сканировали данные систем на протяжении всего избирательного цикла.

Кроме того, связанные с Россией киберактивисты «по меньшей мере в шести штатах предприняли попытки взлома веб-сайтов, связанных с голосованием».

Сенаторы сообщают, что в большинстве случаев хакеры использовали внедрение SQL-кода (для взлома сайтов).

«В небольшом количестве штатов они смогли получить доступ к закрытым элементам избирательной инфраструктуры», — говорится в документе.

Согласно докладу, в некоторых штатах киберпреступники были в состоянии как минимум изменить или удалить данные о регистрации голосующих. Тем не менее они, очевидно, не смогли манипулировать конкретными голосами или итогами голосования, отмечается в документе.

Там подчеркивается, что комитет не нашел доказательств того, что результаты голосования могли быть изменены. «У комитета нет доказательств манипуляций подсчетом голосов, или же удаления, или изменения информации о регистрации голосующих», — сообщается в докладе.

По информации сенаторов, ни АНБ , ни ФБР «не имели идеального инсайдерского доступа к данной активности в киберпространстве».

Выводы комитета и самих ведомств «основаны на отчетности, предоставленной самими штатами», отмечается в документе.

В докладе не приводятся конкретные свидетельства о российском участии, однако утверждается, что были обнаружены достаточные доказательства для того, чтобы заключить, что « российское правительство наращивало соответствующий потенциал с целью подрыва уверенности в американской избирательный инфраструктуре, в том числе в процессах голосования».

Комитету неизвестно, «пытались ли связанные с российскими правительством лица воспользоваться уязвимостями в ходе выборов 2016 года или же противостояли таким действиям».

Сенаторы пришли к выводу, что «помимо киберактивности, направленной против избирательной инфраструктуры штатов, Россия предприняла широкий спектр мер разведывательного характера в отношении избирательного процесса США».

«Эта активность была запущена по меньшей мере еще в 2014 году, продолжалась вплоть до дня выборов в 2016 году и включала в себя традиционные усилия по сбору информации, а также операции, вероятно нацеленные на подготовку к подрыву целостности американского избирательного процесса и результатов выборов», — говорится в докладе.

Председатель спецкомитета по разведке сената республиканец Ричард Бурр заявил во вторник, что комитет планирует закончить свое расследование по России в августе.

«Частью итогового этапа работы (над итоговым докладом) будет оценка комитетом того, были ли доказательства координации или пособничества между избирательной командой Трампа и Россией», — сказал он.