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Иванников перешел в «Югру»
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Иванников перешел в «Югру» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
В результате обмена между «Югрой» и СКА ханты-мансийскую команду пополнили голкипер Евгений Иванников и защитник Андрей Чуркин. Как сообщает офциальный сайт хантымансийцев, в питерский клуб отправился защитник Никита Зоркин.
5 мая Иванников из «Лады» перешел в СКА. Тольяттинский клуб расстался с игроком в обмен на денежную компенсацию. 27-летний Иванников в завершившемся сезоне сыграл за «Ладу» в 11-ти матчах «регулярки» КХЛ, отразил 89,2 процента бросков по воротам и заработал коэффициент надежности 2,81.
21-лентний Чуркин с сезона-2016/17 играл в команде «СКА-Нева». В ВХЛ он провел 119 игр и набрал 31 (12+19) очко. 17-летний Зоркин в сезоне-2017/18 выступал за клуб МХЛ «Мамонты Югры». Всего хоккеист сыграл 63 матча, в которых набрал 14 (3+11) очков.
СКА подписал голкипера «Лады» Иванникова в обмен на денежную компенсацию
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