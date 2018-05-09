#МесяцМай: музыкальный патриотический digital-проект от Follow Me

#МесяцМай — это уникальный патриотический digital-проект, который второй год стартует в сети накануне Дня Победы. В рамках проекта популярные и медийные личности экранизируют истории своих родственников, прошедших войну, в формате мини-фильмов и синглов.

В течение года основательнице креативного агентства Follow Me и продюсеру проекта Анне Потаповой и режиссеру Михаилу Самылову поступали письма с вопросами, будет ли продолжение. Желание принимать участие в проекте изъявили и не медийные личности.

Концепция осталась неизменной — организаторы проекта призывают людей рассказывать истории своих семей под хештегом #МЕСЯЦМАЙ.

Главный сингл проекта в этом году исполнил рэпер ST, который с глубоким уважением и трепетом относится к теме войны, ведь в современном мире она звучит наиболее актуально.

Сингл #ЖИЗНЬБЕЗВОЙНЫ пополнит копилку музыкального digital-сборника песен о войне и личных историй проекта #МЕСЯЦМАЙ. Это будет необычное сочетание современного рэпа и трогательной истории о Великой Отечественной Войне.

Главными героями заглавного ролика станет Диана Мелисон и ST. Его сюжет — это трогательная история молодой девушки, собранная по военным дневникам юных фронтовичек.

В ролике также примут участие певица Эльвира Т и блогер Ассоль. Также наряду с медийными личностями в ролике снялись простые ребята и студенты театральных ВУЗов, которые также изъявили желание почтить память своих родственников.

На данный момент уже прислано более 20 полноценных каверов от пользователей соцсетей, которые сняли свои ролики в стилистике проекта #МесяцМай.

Продюсеры проекта планируют сделать проект ежегодным с привлечением новых песен о войне, которые по-новому преподнесут вечные ценности для молодого поколения.

В этом году проект стартовал 8 мая, организаторы надеятся, что новый сингл и клип превзойдут результаты прошлогодней инициативы.

Сделать это не так просто: в 2017 году ролик «Месяц Май» набрал 33 млн органических просмотров, 3 млн лайков и 29 тыс. комментариев.

А музыкальный трек вышел в ТОП iTunes, обогнав на тот момент нашумевший «Тает Лед», и продержался там две недели.