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Как русским богачам удалось разбогатеть
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Как русским богачам удалось разбогатеть 

Кириллица 14 минут назад
Фото: Кириллица
Богатство и жажда денег никогда не были в русской культуре на первом месте, но сверхбогатые люди при этом были. Вспоминаем самых-самых.
1. Аника Строганов (1488-1570)
Аника Строганов в годы правления Ивана Грозного был самым влиятельным русским предпринимателем. Он контролировал северную торговлю с Англией, осваивал земли, торговал пушниной, развивал солевую промышленность и был одним из организаторов экспедиции Ермака.
2. Акинфий Демидов (1678-1745)
Акинфий Демидов был самым успешным промышленником своего времени, меценатом, основателем горнозаводской промышленности на Урале и в Сибири. К концу жизни Акинфий Никитич имел 25 заводов, на которых было занято 23755 душ мужского пола (в среднем по 1000 человек на 1 завод). Нижнетагильский завод, главное детище Демидова, работает и сегодня.
3. Савва Яковлев (1712-1784)
Савва Яковлев, урожденный Собакин, был сыном мещанина, но добился своей деятельностью дворянства. Начинал он с продажи телятины у Летнего сада, где был замечен Елизаветой Петровной. В итоге он стал поставщиком двора, а благодетельство императрицы открыло ему дорогу в бизнес. Уже при Екатерине, с 1766 по 1779 годы Яковлев покупает 16 и строит 6 заводов на Урале. Его обогащение по темпам и методам не имело аналогов в русской истории.
4. Григорий Потемкин (1739-1791)
Григорий Потемкин был не просто фаворитом Екатерины Второй, но и её тайным мужем. При этом Потемкина нельзя назвать альфонсом. Он успешно командовал русской армией во время войны с Турцией 1787 — 1791 годах, осуществлял присоединение к России и освоение Крыма, основал там несколько городов и фактически создал российский Черноморский флот. Императрица пожаловала Потёмкина колоссальными земельными владениями в Новороссии, которые сделали его богатейшим человеком России.
5. Григорий Орлов (1737-1808)
Участник госпереворота по свержению Петра III, Григорий Орлов сразу после воцарения императрицы Екатерины II получил щедрую награду — богатые поместья, деньги, графский титул. Его называли первым из «орлов» Екатерины, но к 1771 году он перестал быть первым. В этом же году он был послан в охваченную эпидемией чумы и бунтом Москву и хорошо справился с организацией мер по урегулированию ситуации.
6. Василий Перлов (1784 — 1869)
Перловы — «чайные короли» России. Самому успешному из них, Василию, удалось завоевать не только российский чайный рынок, но и покорить Европу. Он был одним из первых, кто начал фасовать сортовой чай, а доставку его из Китая осуществлять сухопутным путем, отчего качество продукта всегда было на высоте. В 1860 году Василий Алексеевич открыл под своим именем фирму — Товарищество чайной торговли «Василий Перлов с сыновьями». Фирмой были открыты чайные магазины торгового дома в Вене, Берлине, Париже и Варшаве.
7. Самуил Поляков (1837-1888)
Промышленник и меценат, Поляков сделал себе состояние во время раздачи железнодорожных концессий. По отзыву Сергея Витте, Самуил Соломонович Поляков был «наиболее прославившимся из железнодорожных тузов». Он активно строил железные дороги, открывал училища и щедро жертвовал на развитие образования. Состояние братьев Поляковых на 1913 год оценивалось в 49,5 млн золотых рублей ($544 миллиона по курсу 2000 года).
8. Павел Третьяков (1832-1889)
Меценат, предприниматель и коллекционер живописи Павел Третьяков осуществил свою мечту — составил коллекцию произведений русской школы, чтобы «нажитое от общества вернулось бы также обществу (народу) в… полезных учреждениях». Его картинная галерея, открытая для всех горожан «без различия рода и звания» стала одним из крупнейших музеев Европы. Состояние Третьякова к моменту его смерти оценивалось в 3,8 млн рублей.
9. Лев Кноп (1821-1894)
В России XIX века была присказка «Где церковь, там и поп, где фабрика — там и Кноп». Появилась она не на пустом месте — основатель торгового дома «Л. Кноп» был пайщиком более 100 предприятий. «Хлопчатобумажный король», как называли Льва Кнопа, по мнению современников, добился больших успехов отчасти «благодаря своему желудку и способности пить, сохраняя полную ясность головы». Состояние Кнопа в 1913 году оценивалось в 15-120 млн рублей ($187 млн по курсу 2000 года).
10. Петр Смирнов (1831-1898)
Петр Арсеньевич Смирнов, основавший свой завод в 1862 году, был настоящим «водочным королем» России. Налог, который поступал в казну с его предприятия, равнялся половине довоенного бюджета российской армии. Cтоимость произведенной за год продукции достигала 17-20 млн рублей. Состояние самого водочного магната оценивалось в 8,7 млн рублей ($ 95,7 млн по курсу 2000 года).
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