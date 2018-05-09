Главные тайны Парада Победы 1945 года

Парад Победы 24 июня 1945 года не смог омрачить даже проливной дождь, из-за которого пришлось отказаться от пролета 570 самолетов и демонстрации трудящихся. В истории организации и проведения Парада Победы есть масса интересного.

Сталин не удержался в седле?

Почти официальная, но до сих пор вызывающая споры версия отказа Сталина от принятия Парада Победы отображена в мемуарах Георгия Константиновича Жукова . По словам маршала, Иосиф Виссарионович вызвал его к себе за день до парада и велел взять на себя обязанность принимать Парад Победы, которым будет руководить Рокоссовский.

Убедившись в том, что Жуков по-прежнему «не разучился ездить верхом», Сталин сослался на немолодые годы, и уже на следующий день Георгий Константинович отправился на репетицию Парада. Там, если верить Жукову, Василий, сын Сталина, поведал маршалу о том, как 16 июня 1945 года отец не удержался в седле и был сброшен специально подобранным для него породистым скакуном. К счастью, обошлось без серьезных последствий, в том числе для окружающих. По словам Василия, оробел в тот момент даже Буденный.

Эта версия событий считается спорной по той причине, что в первых изданиях «Воспоминаний и размышлений» описания этой сцены у Жукова не было.

Парадная речь Жукова

Сохранилась парадная речь Маршала Жукова. На ней стоят очень интересные пометки, которые показывают профессиональную работу над рукописью. В парадной речи помечены интонации: к словам: «Четыре года назад немецко-фашистские полчища разбойничьи напали на нашу страну» стоит пометка — «тише, суровее»; напротив фразы «Красная Армия под водительством своего гениального полководца перешла в решительное наступление» помечено: «громче, с нарастанием», и так далее.

Знамя Победы

Размер штурмовых флагов стандартен, а на Знамени Победы не хватает полосы шириной 3 см и длиной 73 см. Существует версия, что его оборвал на память Александр Харьков , наводчик «катюши» из 92-го минометного полка, который 2 мая 1945 года находился на крыше рейхстага. Однако эта версия не кажется убедительной. Тогда еще никто не знал, что именно это полотно, одно из многих, и станет символом победы и окончания военных действий.

Есть и другая версия. В начале 1970-х в Музей Советской Армии пришла пожилая женщина и рассказала, что служила в политотделе 150-й стрелковой дивизии, где и хранилось знамя. Во время демобилизации, летом 1945 года, работавшие там женщины отрезали полосу в качестве сувенира, порезали на лоскутки и разобрали каждая по маленькому кусочку. В доказательство женщина показала свой обрезок великого знамени.

А было ли знамя?

Знамя Победы было привезено в Москву ещё 20 июня 1945 года, но оно так и не было вынесено на Красную площадь. Предполагалось, что на Параде его пронесут герои, водрузившие знамя над рейхстагом — Неустроев, Кантария, Берест и Егоров. Но со строевой подготовкой они были знакомо плохо. Кроме того, большинством, включая Неустроева, за время войны получили немало серьезных ранений. На репетиции знаменосцы прошли крайне неудачно, а назначать других было бы странно, да и времени для репетиций оставалось совсем немного. Маршал Жуков принял решение не выносить Знамя. Впервые оно было пронесено уже на Параде Победы 1965 года.

Герой по кличке Джульбарс