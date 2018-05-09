Битва за Севастополь — месть за оккупацию

Для Гитлера удержать Севастополем было делом не только военного престижа, но и важной политической составляющей — укрепить дух союзников, сковать русских в Крыму, одновременно обезопасив Балканы, и создать плацдарм для нового похода на Восток. Он говорил, что если советские войска удерживали город 8 месяцев, то немцы смогут простоять здесь 8 лет.

Впрочем, Йенеке не разделял настрой своего главнокомандующего и настаивал на эвакуации германских войск. Поэтому в начале мая новым командующим немецкими дивизиями в Севастополе был назначен генерал Карл Альмендингер.

"Я получил приказ защищать каждую пядь Севастопольского плацдарма. Его значение вы понимаете. Ни одно имя в России не произносится с большим благоговением, чем Севастополь… никому из нас не должна даже в голову прийти мысль об отходе на позиции, расположенные в глубине… Честь армии зависит от каждого метра порученной территории", — обращался новый генерал армии к своим солдатам.

Для встречи русских войск немцы серьезно окопались в Севастополе. Еще с 1943 года на месте захваченных советских укреплений была развернута масштабная работа по созданию новых «крепостей». Стратегическая высота Севастополя — Сапун-гора превратилась в ощетинившегося дикобраза. «На протяжении всех восьми километров от подножья до вершины Сапун-горы были расположены от трех до четырех ярусов траншей. Здесь было до 70 дзотов и дотов, и по каждому наступающему советскому бойцу оборона противника могла выпустить до 100 пуль в минуту», — говорит заведующая отделом истории Великой Отечественной войны Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Ирина Агишева.

Первые попытки освободить Севастополь от германских войск не увенчались успехом. Было решено готовить войска для генерального штурма. Лучше разведчики и автоматчики в течение двух недель обучали молодых солдат вести бой на гористой местности.

Видео освобождения Крыма от фашистских захватчиков

5 мая после массированного артиллерийского обстрела и работы авиации 2-ая гвардейская армия начала наступление на Севастополь со стороны Мекензиевых гор. Задача была сконцентрировать силы противника на этом участке, чтобы замаскировать основной удар советских войск. Знаковое место — бывшая 365-ая зенитная батарея, — которая отличилась во время обороны Севастополя в 1941-1942 годах невиданной стойкостью и упорством, за что получила от немцев прозвище форт «Сталин». Именно сюда Альмендингера бросает резервные части для сдерживания наступающих советских солдат. Приманка проглочена.

7 мая в 10.30 начинается генеральный штурм города — взятие Сапун-горы. Немцы отчаянно сражаются за каждый метр высоты, но советские бойцы, движимые яростной местью за захват Севастополя, неумолимо движутся вперед, и крепость до конца дня падет под натиском красноармейцев.

Освободив Северную часть города от фашистов, наши бойцы пытаются перебрать через бухту на Южную часть города. Судов и лодок нет, поэтому солдаты начинают сооружать плоты из подручных средств — дверей и досок. В ход идут даже гробы, предназначенные для немецких солдат. Бойцы замазывают в них щели и по двое, как на лодке, перебираются на другой берег Севастопольской бухты.

9 мая красные знамена поднимаются над севастопольскими зданиями. Остатки немецкой армии отходят к мысу Херсонес для эвакуации, как это делали бойцы Красной армии в 1942 году. История повторяется — советские солдаты срывают планы по спасению подчиненных Альмендингера — в плен попадает около 23 тыс. немецких солдат и офицеров.