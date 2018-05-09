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Чисто не только там, где метут
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Чисто не только там, где метут 

Вечерняя Москва 53 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Москва прихорашивается после зимы и затяжной весны с ее ураганами. Почти каждое утро просыпаюсь от жужжания бензопил: дворники активно режут на поленья сухие упавшие деревья. Другие собирают в черные мешки скопившийся на газонах мусор.
Утром по двору проходит «Беларусь», раздвигая усами водных струй остатки мраморной крошки на асфальте. В самом городе — меняют бордюры, дорожное покрытие, моют, чистят и красят.
Лепота, одним словом.
Для меня лично настоящая весна начинается с капитальной уборки в… автомобиле. Мало ли, что там по сиденьями за зиму поднакопилось? Хлам из багажника — вон. Салон — пропылесосить. На моечку бы неплохо, чтобы — полная помывка. Но пока — терплю. Пару раз мыл машину в мойке-автомате: люблю, когда кузов блестит. Но вот беда — хватает блеска ненадолго.
Вроде бы коммунальщики работают на полную катушку: каждый день, проезжая в разное время суток по городу, вижу поливальные колонны. А все равно борта моей «ласточки» покрывает уже слой не пыли, но настоящей грязи. Да и, включая омыватель лобового стекла, замечаешь, что дворники сгоняют к стойкам крыши полоски коричневого цвета.
Откуда это, почему?
Ответ пришел неожиданно — в пробке. Рядом с водительской дверью тормознул здоровенный самосвал. Поковины покрышек, диски, рама — в слое засохшей глины. Пройдет дождь, и… Да что — дождь! Проедет такой грузовик по свежепомытому асфальту — и оставит на нем след из жидкой глины, которая потом осядет на бортах легковушек. И сколько таких грузовиков передвигается по Москве каждый час, даже не берусь предположить. Вот, например, накануне ранним утром шел впритык за еще одним большегрузом — с полуприцепом на десятки тонн. Судя по скорости — пустым. Но вот тяжелую машину тряхануло на стыке, и в воздух поднялось серое облако. Сперва думал — дым. Оказалось, не то песочная пыль, не то цементная. Разгружался самосвал — на элементах кузова осталась эта мелкодисперсная субстанция. Теперь она плотно покрывает крышу и капот моей «Шкоды» — снова надо на мойку!
Прошу без обид, если что.
Москва строится, и это здорово. Метро, дороги, новые жилые кварталы… С первыми двумя типами объектов все понятно: там мойка колес поставлена по всем правилам — со сварной эстакадой, с мощными насосами. А вот жилье, частные застройщики…
Например, попытайтесь въехать в Солнцево со стороны Киевского шоссе по Родниковой улице. По обе стороны — стройка. Грунт — просто свален на обочине: видимо, не успевали вывозить. После каждого дождя от Родниковой улицы остается одно название — двухполосная дорога превращается в реку жидкой грязи, по которой ежечасно передвигаются сотни машин! В одну сторону — глина «украшает» улицы Солнцева, в другую — Киевское шоссе, Ленинский проспект и далее — весь город!
Господа девелоперы! А нельзя как-нибудь навести в вашем хозяйстве порядок? Убрать кучи земли с обочины дорог? Мыть свою технику? Вы же строите в Москве и для Москвы — так нормы-то элементарные соблюдайте! Знаете ведь, что чисто не только там, где метут. Но и там, где не мусорят.
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