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Михаил Бабич поздравил жителей ПФО с Днем Победы
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Михаил Бабич поздравил жителей ПФО с Днем Победы 

Newsroom24 54 минуты назад
Фото: Newsroom24
Полномочный представитель президента РФ в ПФО поздравил нижегородцев с Днем Победы:
«Уважаемые ветераны! Уважаемые жители Приволжского федерального округа!
Поздравляю Вас с одним из самых главных праздников нашей страны — Днем Победы в Великой Отечественной войне!
73 года прошло с того памятного мая 1945 года, когда наши отцы, деды и прадеды защитили свою землю, отстояли страну, сохранили честь Родины и честь своего народа ценой невероятных потерь и лишений. Каждый человек в нашей большой стране тогда знал, ради чего идет на гибель с оружием в руках, ради кого без сна и отдыха несет трудовую вахту. Великая Победа нашего народа складывается из подвигов, названных именами героев, мужества безвестных солдат, похороненных в братских могилах, самоотверженного труда миллионов тружеников тыла. Низко склоняя головы у Вечного огня, мы всякий раз вспоминаем этих людей, среди которых есть и наши родные. В память о них вся страна замирает в «Минуту молчания», на улицы городов и поселков выходит «Бессмертный полк», проводятся торжественные церемонии, звучат залпы праздничного салюта. История страны не уходит в прошлое — она всегда рядом с нами.
Главные слова благодарности мы адресуем нашим ветеранам и труженикам тыла. Спасибо вам за то, что сегодня мы может жить, любить, дружить, воспитывать детей, строить и развивать нашу страну!
С праздником, дорогие друзья! С днем Великой Победы!»
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