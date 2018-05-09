Послы РФ, Белоруссии и Казахстана поздравили живущих в Израиле ветеранов с Днем Победы

"Дорогие ветераны, сердечно поздравляем вас с 73-летием Победы над нацистской Германией ! В этот светлый праздник от всей души желаем вам мира, безопасности и процветания!" — говорится в документе.

"В этом году 9 мая впервые в истории Израиля отмечается как официальный праздничный день — после принятия Кнессетом соответствующего закона в июле 2017 года, — продолжили послы. — Это наглядно демонстрирует признание решающей роли Красной армии многонационального Советского Союза в освобождении Европы от не имеющего аналогов зла, а еврейского народа — от уничтожения, это недвусмысленный сигнал тем, кто в угоду конъюнктурным политическим интересам занимается фальсификацией истории, обеляя палачей и очерняя жертв и освободителей", — подчеркнули главы дипмиссий.

"Очевидно, что оценка той войны во многом определяет мировоззрение целых стран, то, на каком фундаменте они строят свое будущее, то, как они будут относиться к другим народам", — отметили послы. «Убеждены, что память о наших общих жертвах и общей победе над нацизмом всегда была и будет объединяющим фактором, прочной исторической ценностью, помогающей сплачивать Беларусь, Казахстан и Россию с Израилем, выстраивать конструктивные межгосударственные отношения и развивать сотрудничество на международной арене», — подчеркнули главы трех дипмиссий.

В еврейском государстве в этом году впервые отмечают День Победы 9 мая на официальном уровне. 26 июля 2017 года Кнессет утвердил закон «Празднование Дня Победы над нацистской Германией».