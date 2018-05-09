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Кадровые перестановки: в Башкирии сменился глава ФСБ
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Кадровые перестановки: в Башкирии сменился глава ФСБ 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В республиканском управлении Федеральной службы безопасности серьезные перестановки. Ведомство покинул 50-летний Олег Гайденко, который служил в Башкирии с 2013 года. А ранее занимал такую же должность в Саратовской области. Бывший глава отправился в Москву на службу в пограничном подразделении ФСБ России.
— На его место пришел Юрий Серышев. Новый главный чекист трудился начальником управления ФСБ Астраханской области, — рассказали в ведомстве.
52-летний Юрий Серышев имеет звание генерал-майора. В Астрахани служил с 2014 года, ранее занимал аналогичный пост в Республике Ингушетия.
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