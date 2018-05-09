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Труп собаки нашли в Домодедове при проверке самолета из Бразилии
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Труп собаки нашли в Домодедове при проверке самолета из Бразилии 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Найденный труп животного направили в ветеринарную лабораторию.
Россельхознадзор обнаружил мертвую собаку на борту самолета, прибывшего в аэропорт Домодедово из Бразилии.
— Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям при проведении ветеринарного контроля на пассажирском терминале аэропорта Домодедово на борту воздушного судна, прибывшего из Бразилии, обнаружен труп собаки, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что найденный труп животного направили в ветеринарную лабораторию, чтобы специалисты исключили особо опасные инфекционные заболевания. Процедуру будет контролировать государственная ветеринарная служба столицы.
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