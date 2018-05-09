Кто из бойцов Татарии не получил звания Героя Советского Союза и ордена?

«АиФ-Казань» публикует списки участников Великой Отечественной войны, представленных к боевым наградам и званиям и не получивших их.

«АиФ-Казань» публикует списки участников Великой Отечественной войны, представленных к боевым наградам и званиям и не получивших их. Возможно, татарстанцы найдут здесь своих прадедов и откликнутся. Списки редакции предоставил заведующий музеем-мемориалом ВОВ Национального музея РТ , лауреат Госпремии им. Тукая Михаил Черепанов . Здесь приведены данные о призванных из Азнакаевского, Мензелинского, Муслюмовского и Ютазинского районов.

Представленные к званию Героя Советского Союза, но не получившие его ПАНАРИН АНАТОЛИЙ АНИСИМОВИЧ, 1920 г.р., урож. Ютазинского р-на, моб. Бугульминским РВК, гвардии капитан, зам. командира батальона 17 гвардейского стрелкового ордена Суворова полка 5 гвардейской стрелковой дивизии. Умер от ран 27.04.1945 г. Представлен к герою 28.04.1945 г. Награжден орденом Красного Знамени.

ГАТИН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, 1915 г.р., моб. Мензелинским РВК, гвардии лейтенант, командир взвода управления батареи 29 гвардейской мотострелковой бригады. Представлен 29 января 1945 г. Награжден орденом Ленина.

МИФТАХОВ АМИН ХАЛЯФОВИЧ, 1923 г.р., моб. Ютазинским РВК, мл. сержант, командир башни танка Т-34 34 танкового полка. Представлен в октябре 1943 г. Награжден орденом Красного Знамени.

ПЕТУХОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, 1919 г.р., урож. с. Матвеевка, моб. Мензелинским РВК, капитан, командир батареи 76-мм пушек 859 стрелкового полка 294 стрелковой Черкасской ордена Б. Хмельницкого дивизии, 52 Армия, II Украинского фронта. Представлен 25 апреля 1944 г. Награжден орденом Красного Знамени.

ХАЛЯФИЕВ ШАМСИ, 1914 г.р., моб. Ютазинским РВК, гвардии лейтенант, командир Стрелковой роты 13 гвардейской механизированной бригады. Представлен 28 августа 1944 г. Награжден орденом Суворова III ст.

ШАРИФУЛИН САЛИМ ГУБАЕВИЧ, 1925 г.р., моб. Азнакаевским РВК, рядовой, автоматчик моторизованного батальона 65 Волновахской танковой бригады 11 танкового корпуса I Белорусского фронта. Представлен 22 июня 1944 г. Награжден орденом Красного Знамени.

Награждены орденами посмертно

Мобилизованные Азнакаевским и Тумутукским РВК)

АЛЕКСАНДРОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, год рожд. 1918, уроженец д. Холмовка Азнакаевского района, моб. Азнакаевским РВК, лейтенант, командир минометного взвода 3й стрелковой роты 1-го отдельного стрелкового батальона 145 отдельной стрелковой бригады.

«Во время наступательных боев в 8 октября 1943 г., когда вышел из строя командир стрелкового взвода, Александров взял на себя командование и в бою за д. Гайдуки отбил 7 контратак численно превосходящего противника. Обороняя свои рубежи, тов. Александров погиб, уничтожив 28 солдат и офицеров противника».

Погиб в д. Лешкуны Витебского района Витебской обл. Награжден орденом Отечественной войны II степени 3 ноября 1943 г. (посмертно).

АХМЕТОВА ГАЛИНА МУРАТОВНА, г.рожд. 1924, уроженка с. Агерзе, моб. Азнакаевским РВК, ст. сержант, санинструктор 1260 стрелкового полка 380 стрелковой дивизии.

26 марта 1944 г. на хуторе Виляга Могилевской области, не смотря на сильный артминометный огонь противника, перевязала 80 раненых бойцов и командиров, не щадя своей жизни во время контратаки противника продолжала оказывать помощь раненым.

Погибла 29 марта 1944 г. в д. Машевская Быховского района Могилевской области. Награждена орденом Отечественной войны 1 степени (посмертно).

АХМЕТШИН МИННЕГАРЕЙ ГАДЕЛЬШИНОВИЧ, г.рожд. 1924, уроженец с. Тойкино, моб. Азнакаевским РВК, телефонист взвода связи 28 гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 9 гвардейской воздушно-десантной дивизии.

«4 августа 1944 г. при прорыве обороны противника в р-не с. Чайковки, тов. Ахметшин при налаживании линии связи от командира батальона к командиру роты, вклинившись в глубину обороны противника, встретился с огневой точкой противника, где быстро окопался и вступил в бой с пулеметной точкой противника, уничтожил ее и повел линию дальше. 5 августа при форсировании реки Вислоку подразделение обстреляно сильным пулеметным огнем противника, создалась угроза захвата подводы с имуществом. Тов. Ахметов не растерялся и под огнем противника вывел подводу и спас имущество. 21 августа в районе с. Капанув (Дольне Вадовицы) близ польского г. Кракова при установлении связи тов. Ахметшин подвергся нападению противника, забросал его гранатами, нанеся значительные потери, но сам погиб». Награжден орденом Отечественной войны 2 степени (посмертно).

13 января 1945 г. при прорыве обороны противника в районе Швиргаллен (ныне п. Добровольск Краснознаменского района Калининградской обл. ) немцы с флангов пытались отрезать нашу пехоту, прорвавшуюся вперед. Заметив маневр немцев, наводчик Буданов открыл по ним сильный пулеметный огонь. Немцы были отбиты, потеряв до 20 солдат. Но и сам Буданов погиб.

Награжден орденом Отечественной войны 1 степени (посмертно).

ЗАКИРЗЯНОВ ХАКИМ ЗАКИРЗЯНОВИЧ, г.рожд. 1910, уроженец п. Азнакаево, моб. Азнакаевским РВК, майор, зам. командира по строевой части 163 стрелкового полка 11 стрелковой дивизии.

19 февраля 1944 г. в районе эстонского с. Сиргала майор Закирзянов заменил выбывшего из строя командира роты, продолжил управлять боем. Когда противник с превосходящими силами пошел в наступление на обороняемый им участок, смог отбить его атаку. Подразделения под руководством Закирзянова, перейдя в наступление, захватили выгодный рубеж. Сам майор погиб. Награжден орденом Отечественной войны 1 степени (посмертно).

ЗИГАНШИН МИРГАЗИЯН МАРДАНОВИЧ, г.рожд. 1922, уроженец с. Сухояш Азнакаевского р-на, моб. Азнакаевским РВК, сержант, командир орудия танка Т-34 23 танковой бригады.

В боях за освобождение польского г. Радом тов. Зиганшин беспощадно громил врага метким огнем своего танка. Быстро отыскивая цели, он без промаха уничтожал их. Лично подбил 2 танка противника, 2 пушки, 15 повозок и до 70 солдат и офицеров противника. Погиб 17 января 1945 г. в д. Ярово Лодзенского воеводства Польши . 25 января награжден орденом Отечественной войны 2 степени (посмертно).

ИСМАГИЛОВ КАСИМ ГАЗИЗОВИЧ, г.рожд. 1915, уроженец с. Чалпы, моб. Тумутукским РВК. Лейтенант, командир самоходной установки СУ-76 713 самоходного артиллерийского полка. Член партии с 1943 г. 23 марта 1945 г. в бою за польский населенный пункт Рыхулд прямой наводкой разрушил 8 огневых точек в домах, подавил огонь 3 пулеметов, пушки и уничтожил десяток гитлеровцев. 30 марта способствовал освобождению мест. Прухна. 31 марта ворвался в мест. Хылиство, расстрелял 30 гитлеровцев, подавил огонь 4 пулеметов. В артустановку Исмагилова попал снаряд самоходки противника, весь экипаж погиб. 7 апреля 1945 г. Исмагилов награжден орденом Отечественной войны (посмертно).

ЛАТЫПОВ ХАКИМ, г.рожд. 1924, уроженец п. Урняк, моб. Тумутукским РВК 24 августа 1942 г. Сержант 17 стрелкового полка 32 стрелковой дивизии. Во главе отделения прорвал оборону противника, ворвался в его траншею и уничтожил 20 солдат. В рукопашном бою лично убил 3 офицеров. 23 июня 1944 г. при штурме опорного пункта в д. Застенки Могилевской области погиб. 26 июня представлен к награде орденом Отечественной войны.

МАЙЛЕНОВ АХМАДЕЛЬХАК ЗАКИЕВИЧ, г.рожд. 1920, уроженец с. Какре-Елга, моб. Азнакаевским РВК в 1939 г. Капитан, командир батареи 844 артиллерийского полка 303 стрелковой дивизии. При освобождении Молдавии с 22 по 24 августа 1944 г. в районе Заваранча и Болдуреты уничтожил 2 станковых пулемета в ДЗОТах, 19 автомашин, 34 повозки, две роты пехоты. 25 августа в своем последнем бою у п. Леушени отбил атаку 200 гитлеровцев, уничтожив 50 из них, но сам был смертельно ранен. 31 августа 1944 г. командир полка представил его к награде орденом Красного Знамени.

МАРДАНШИН ЗАКИР, г.рожд. 1908, уроженец д. Банки-Сухояш, моб. Тумутукским РВК, сержант 23 танковой бригады, погиб 17 января 1945 г., в г. Радом в Польше. Награжден орденом Отечественной войны 2 степени (посмертно). ЦАМО, опись 18003, дело 309.

МЕЗИН НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ, г.рожд. 1912, уроженец г. Болгар , моб. Азнакаевским РВК в марте 1944 г. Гвардии старший сержант, телефонист 49 отдельного батальона связи 12 гвардейской стрелковой дивизии, 61 армии. В боях за немецкий г. Альтдам связь постоянно выходила из строя. Многократно восстанавливая связь, Николай погиб 18 марта 1945 г. Лишь 1 июня 1945 г. посмертно награжден орденом Отечественной войны.

НАСЫРОВ НАЗИП ЛАТЫПОВИЧ, г.рожд. 1926, уроженец с. Тумутук, моб. Тумутукским РВК 7 ноября 1943 г. Член партии. Гвардеец-стрелок 68 гвардейского стрелкового полка 23 гвардейской стрелковой дивизии 18 августа 1944 г. при прорыве обороны противника в районе маслозавода в Эстонии ворвался в траншеи, уничтожил ручной пулемет и погиб. 3 сентября посмертно награжден орденом Отечественной войны.

САБИРЗЯНОВ ГАЛИМЗЯН САБИРОВИЧ, г.рожд. 1920, уроженец п. Азнакаево, моб. Азнакаевским РВК в 1941 г., лейтенант, командир батареи 1894 самоходного артполка РГК. В октябре 1943 г. за время боев на правом берегу реки Днепр его батарея в составе 4-х СУ-76 уничтожила 5 автомашин с вражеской пехотой, 2 шестиствольных миномета, 2 полевых пушки и 3 пулеметных гнезда с расчетами, около сотни солдат. У с. Верхний Букрин Киевской области лейтенант Сабирзянов погиб 22 октября 1943 г. А 31 октября представлен к ордену Отечественной войны.

ТАГИРОВ КАШАФ ШАРАФУТДИНОВИЧ, г.рожд. 1898, уроженец с. Сапеево, моб. Азнакаевским РВК 1 сентября 1941 г., сапер 607 отельного саперного батальона 330 стрелковой дивизии. 12 августа 1943 г. в бою за д. Верхняя Песочня проделал для наступающих бойцов проходы на минном поле, снял 15 мин. У д. Большуха Кировского района Калужской области взорвал вражескую радиостанцию, уничтожив при этом 5 офицеров и 3 солдат, но сам погиб. Посмертно представлен 17 августа 1943 г. к ордену Отечественной войны.

ХАСАНОВ КАБИР КАДЫРОВИЧ, г.рожд. 1903, уроженец с. Кук-Тяка, моб. Азнакаевским РВК 1 сентября 1941 г. Ефрейтор, минометчик, 256 армейского минометного полка. С 16 по 21 апреля 1945 г. в боях за г. Лебус Германии стрельбой из своего миномета уничтожил 2 пулеметные точки, 15 гитлеровцев, подавил огонь 4 пулеметов и огонь орудия ПТО. Представлен к награде орденом Отечественной войны, погиб 20 апреля 1945 г.

ХАФИЗОВ САЛИХ ЗАКИРОВИЧ, г.рожд. 1918, уроженец с. Уразаево, моб. Азнакаевским РВК 6 сентября 1939 г. Член партии с июля 1944 г. Младший лейтенант, командир танка Т-34 143 отдельной танковой бригады 43 армии. 19 сентября 1944 г. его экипаж первым ворвался в латвийское местечко Ломжа , уничтожил 3 противотанковых пушки, 4 пулеметных точки и до 15 солдат. Погиб и похоронен в д. Пушбуднес в Рижском районе. 26 сентября 1944 г. посмертно награжден орденом Отечественной войны.

ХИКМАТУЛЛИН ЗАРИФ НИГМАТОВИЧ, г.рожд. 1921, уроженец с. Верхнее Стярле Азнакаевского района, моб. Тумутукским РВК в 1940 г. Лейтенант, командир взвода управления 849 артиллерийского полка, 294 стрелковой дивизии. После тяжелого ранения вернулся в строй, 13 января 1945 г. корректируя огонь батареи, уничтожил 5 пулеметов и 2 миномета противника. Через неделю по его указанию подбито 2 танка, уничтожено 3 пулемета два десятка гитлеровцев. Снова был ранен и умер в госпитале 24 апреля 1945 г. в Польше. Так и не узнав, что 2 февраля командир полка представил его к награде орденом Отечественной войны.

ШИГАБУТДИНОВ МИННИЯР ШИГАБЕТДИНОВИЧ, г.рожд. 1923, уроженец с. Тумутук, моб. Тумутукским РВК 2 мая 1942 г. Гвардии младший лейтенант, командир стрелкового взвода 4 гвардейского стрелкового полка, 6 гвардейской стрелковой дивизии. 7 января 1945 г. в бою за освобождение г. Сандомира взвод Шигабутдинова прорвал оборону противника, уничтожив три десятка солдат. Командир взвода в этом бою погиб. Похоронен в мест. Воля-Осва Опатувского повета Кельценского воеводства Польши. 31 января 1945 г. награжден посмертно орденом Отечественной войны.

Мобилизованные Мензелинским РВК АЛИКИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, год рожд. 1925, уроженец Минской обл., моб. Мензелинским РВК, мл. лейтенант, командир взвода 1 пулеметной роты 1210 стрелкового полка 362 стрелковой дивизии 33 армии.

14 января 1945 г. при прорыве обороны противника на плацдарме за р. Висла огнем своих пулеметов в течение дня обеспечивал продвижение подразделений батальона, подавив 4 пулемета противника и уничтожив до 50 гитлеровцев, засевших на высотке. При выбытии из строя командира стрелкового подразделения Аликин принял на себя командование, примерами своего бесстрашия, увлекая бойцов на подвиги, где и погиб, выполняя боевую задачу. Погиб в д. Мшадло Яновецкогой повета Радомского воеводства Польши. Награжден орденом Отечественной войны II степени (посмертно).

АЛМАЗОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, год рожд. 1915, уроженец с.Русский Ошняк Рыбнослободского р-на, моб. Мензелинским РВК, лейтенант, командир взвода 43 отдельного саперного батальона, 79 стрелковой дивизии.

Находясь с отделением саперов в инженерной разведке переднего края обороны противника, 11 августа 1945 г. при наступлении на Хандосу, под огнем противника с саперами разминировал мост через реку Хандоса-Гава. 13 августа под огнем противника подорвал берега. 16 августа при прорыве обороны противника на подступах к населенному пункту Катон близ г. Камисисука (Леонидово) Сахалинской обл. тов. Алмазов, сопровождая танки, участвовал в блокировке ДОТОв и погиб. Награжден орденом Отечественной войны II степени (посмертно).

АХУНОВ ШАРИФ МУХАМЕТЗЯНОВИЧ, г.рожд. 1915, уроженец д. Деуково Мензелинского р-на, моб. Мензелинским РВК, гвардии старший лейтенант, зам. командира стрелкового батальона 234 гвардейского стрелкового полка 76 гвардейской стрелковой дивизии.

При форсировании р. Днепр, в районе н.п. Мысы Любечского района Черниговской области 28 сентября 1943 г., находясь на переправе, под сильным артиллерийским и минометным огнем противника, тов. Ахунов руководил переправой подразделений на правый берег р. Днепр. В результате его организованных действий все подразделения были переправлены на правый берег. Умер от ран 20 октября 1943 г. в с. Лесковка Любечского района Черниговской обл. Награжден орденом Отечественной войны 1 степени (посмертно).

БАШИРОВ ТАГИР ГАРАЕВИЧ, г.рожд. 1919, уроженец с. Подгорный Байлар Мензелинского р-на, моб. Мензелинским РВК, сержант, командир орудия 2 батареи 1015 артиллерийского полка 397 стрелковой дивизии. В боях в районе латвийского с. Гайли огнем своего орудия уничтожил пулемет с прислугой, пулеметную точку и минометную батарею и до взвода пехоты противника. Погиб 29 октября 1944 г. Награжден орденом Отечественной войны 1 степени (посмертно).

БЕРЕЗИН ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ , г.рожд. 1919, уроженец г. Мензелинск, моб. Мензелинским РВК, гвардии старшина, воздушный стрелок 33 гвардейского штурмового авиаполка 243 гвардейской штурмовой авиадивизии.

Имея за плечами более 150 боевых вылетов как личных так и в группе, более 42 раз отбивал атаки истребителей противника огнем пулемета. Летая на перехват транспортных самолетов противника в группе, сбил 9 самолетов Ю-52, в личном зачете в бою один МЕ-109 и 2 в группе со своим командиром экипажа. Подготовил 18 воздушных стрелков. Погиб 24 мая 1943 г. в Ростовской обл. Награжден орденом Отечественной войны 1 степени (посмертно).

БОЛЬШАКОВ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ , г.рожд. 1923, уроженец с. Маткауш Мензелинского р-на, моб. Мензелинским РВК, наблюдатель при командире батальона 23 гвардейской механизированной стрелковой бригады 7 гвардейского танкового корпуса.

Находясь на наблюдательном пункте высоты 169,4, Большаков своевременно сообщил командиру батальона об атаке противника, что позволило принять быстрое решение. Противник пошел в атаку силой 4-х самоходных пушек, 2-х танков с десантом и 2-х рот пехоты. Большаков, поднявшись во весь рост, бросился в атаку, первым ворвался в траншеи противника и уничтожил 8 солдат и офицера.

Погиб 11 февраля 1944 г. в д. Жигалово Витебского района Витебской обл. Награжден орденом Отечественной войны 2 степени (посмертно).

ГРИГОРЬЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ , г.рожд. 1915, уроженец г. Мензелинск, моб. Мензелинским РВК, повар роты связи 1312 стрелкового полка 17 стрелковой дивизии.

В ходе форсированного наступления под обстрелом противника обеспечивал горячей пищей личный состав роты. Где невозможно было подвезти кухню, он по-пластунски подползал с термосами и разносил бойцам роты продукты питания, содействуя этим успеху боевых операций. 12 октября 1944 г. в одном из боев у д. Псары Пултусского повета Варшавского воеводства Польши, под ураганным обстрелом противника, он как всегда продолжал нести свою службу: не уходя в укрытие, готовил обед для личного состава, где и погиб от вражеского налета. Награжден орденом Отечественной войны 2 степени (посмертно).

ЗАПАДНОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, г.рожд. 1923, д. Ионовка (?), моб. Мензелинским РВК, красноармеец 98 военно-строительного отряда 52 управления строительством.

С декабря 1943 г. находился на строительстве оборонительных сооружений и выполнял задачу на 150% с отличным качеством работ. Снял и обезвредил 594 разнообразных немецких мин. 27 июля 1944 г. погиб при обезвреживании мины-сюрприза в д. Рыленки Витебской области. Награжден орденом Отечественной войны 2 степени (посмертно).

ЗАХАРОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ , г.рожд. 1922, уроженец г. Мензелинск, моб. Мензелинским РВК, гвардии мл. лейтенант, лётчик 33 гвардейского штурмового авиаполка 3 гвардейской штурмовой авиадивизии. С декабря 1943 г. выполнил 48 успешных боевых вылетов. Лично уничтожил 8 автомашин с грузом, 16 повозок с грузом, две зенитных артбатареи, 3 батареи полевой артиллерии, 3 минометные точки, 3 танка, солдат и офицеров до 100, вызвал 5 взрывов большой силы, разрушил 18 зданий и построек. Выполнив на отлично боевое задание, вместе с группой возвращался домой и был смертельно ранен зенитками противника. Недотянув до своей территории, потерял сознание и упал на вражеской территории. Умер от ран 19 апреля 1945 г. в Германии. Награжден орденом Отечественной войны 1 степени (посмертно).

ЗОТОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, г.рожд. 1925, уроженец п. Гришкино, моб. Мензелинским РВК, мл. лейтенант, комсорг стрелкового батальона 44 стрелкового полка 42 стрелковой дивизии.

22 августа 1944 г. первым поднял и повел в атаку стрелковую роту, овладел оборонительным рубежом противника в районе дер. К. Яблонь и вышел на шоссе Замбру-Лойжа. Обеспечил выход и овладение остальными подразделениями батальона господствующих высот противника 141,7 и безымянной юго-западнее ст. Снядово. При отражении контратак противника в бою за дер. Родгощ лично истребил 7 немцев огнем из автомата, получив ранение, он не ушел с поля боя до выполнения боевой задачи.

31 августа 1944 г. умер от ран в 607 отдельном медсанбате, в д. Младо Снядовского повета Белостокского воеводства Польши. Награжден орденом Отечественной войны 1 степени (посмертно).

ИБАТУЛЛИН ГАЯЗ ГИЗАТУЛЛОВИЧ, г.рожд. 1910, уроженец г. Мензелинск, моб. Мензелинским РВК, гвардии ст. лейтенант, командир роты связи 37 гвардейского отдельного батальона связи 8 гвардейского стрелкового корпуса. 18 июля 1943 г. получил задание по наводке новой линии от вновь организованного узла связи у д. Медведевки в Орловской области . Провел новую линию и на обратном пути его бронемашина попала под ожесточенную бомбежку вражеских бомбардировщиков. Ибатуллин погиб. Награжден орденом Отечественной войны 1 степени (посмертно).

ИВАНОВ ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ, г.рожд. 1925, уроженец г. Мензелинск, моб. Мензелинским РВК, сержант, механик-водитель танка Т-34 259 отдельного танкового полка 8 гвардейской армии. В уличных боях г. Познань на западном берегу р. Одер на танке врывался во вражеские укрепления, уничтожая живую силу и технику. 16 апреля 1945 г. одним из первых достиг вершины Зееловской высоты, что 1 км восточнее д. Дольгелин, гусеницами танка раздавил 2 блиндажа, 4 пулеметно-огневых точки, грузовую автомашину и более 10 гитлеровцев. 17 апреля погиб. Награжден орденом Отечественной войны 1 степени (посмертно).

ИШТИРЯКОВ ФАЯЗ АБДУЛХАКОВИЧ, г.рожд. 1898, уроженец д. Анаково Сармановского района, моб. Мензелинским РВК в 1941 г. Член партии. Гвардии младший лейтенант, командир взвода 50-мм минометов 152 гвардейского стрелкового полка 50 гвардейской стрелковой дивизии. 3 января 1944 г. в бою за с. Михальцово Псковской области огнем своих минометов уничтожил 2 вражеских пулемета, десяток фашистов и сам погиб. 18 января 1944 г. награжден орденом Отечественной войны (посмертно).

КАМАЛОВ АБДУЛА КАМАЛОВИЧ, г.рожд. 1903, уроженец д. Чулюково, моб. Мензелинским РВК в 1941 г. Член партии. Гвардии старший лейтенант, командир стрелковой роты 185 гвардейского стрелкового полка 60 гвардейской стрелковой дивизии. В ночь с 25 на 26 ноября 1943 г. со своей ротой форсировал Днепр, преодолев заграждения на правом берегу, ворвался в траншеи противника. Рота первой вошла в с. Разумовка, уничтожив десятки гитлеровцев. Овладев с. Капустянка, рота Камалова вклинилась в оборону противника. Продвижению мешал фланговый пулеметный огонь. Камалов сам дополз до пулемета и уничтожил его гранатой. С 25 по 30 ноября рота отразила 9 контратак противника. Камалов 1 декабря 1944 г. награжден орденом Отечественной войны. Погиб 5 января 1944 г. в с. Ивановка Никопольского района Запорожской области.

КАМАЛОВ ЗИЯ, г.рожд. 1905, уроженец с. Сарсаз, моб. Мензелинским РВК 10 марта 1943 г. Член партии с 1944 г. Стрелок 899 стрелкового полка 248 стрелковой дивизии 27 апреля 1945 г. в бою на улице Линденштрассе г. Берлина у фабрики ворвался в расположение противника, уничтожил 2 пулемета и 13 солдат. Сам был ранен. 14 мая 1945 г. награжден орденом Отечественной войны. Умер от ран в г. Берлине.

КИРЕЕВ АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ , г.рожд. 1916, уроженец Мензелинского района, моб. Мензелинским РВК 23 июня 1941 г. Старший сержант, командир пулеметного отделения 102 стрелкового полка 41 стрелковой дивизии. 29 июля 1943 г. в бою за д. Леонтьевка Орловского района Орловской области уничтожил из станкового пулемета 35 гитлеровцев, отразил контратаку и погиб. 2 августа награжден орденом Отечественной войны.

КОРОЧКИН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, г.рожд. 1913, уроженец д. Илларионовка, моб. Мензелинским РВК 25 октября 1935 г. Младший лейтенант, командир стрелкового взвода 1288 стрелкового полка 113 стрелковой дивизии. 20 августа 1944 г. у разъезда Киркаешты Бендерского района Молдовы заменил вышедшего из строя командира роты, первым форсировал реку, выбил противника из первой траншеи. Уничтожив до десятка гитлеровцев, солдаты его роты заняли вторые траншеи. Сам Корочкин был ранен. 24 сентября 1944 г. награжден орденом Отечественной войны. Погиб 23 ноября 1944 г. в венгерском с. Котлина.

ЛИПИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, г.рожд. 1921, уроженец с.Русский Каран, моб. Мензелинским РВК 10 августа 1941 г. Член партии с 17 мая 1944 г. Старший лейтенант, командир 122 мм батареи 294 артиллерийского полка 170 стрелковой дивизии.

7 мая 1945 г. форсировал устье реки Нагатмюндунген, в районе д. Хаффкруг огнем батареи прикрывал переправу и занятый плацдарм, уничтожил 2 пулемета, наблюдательный пункт противника. 8 мая у д. Нойкрюгерскомт отбил две контратаки гитлеровцев, уничтожил пулемет, ДЗОТ и до взвода пехоты. Погиб в бою. 12 мая представлен к награде орденом Отечественной войны.

МИНАЕВ ТАЛИП МИНАЕВИЧ, г.рожд. 1912, уроженец с. Подгорный Байлар, моб. Мензелинским РВК в 1941 г. Гвардии старший сержант, механик-водитель 41 гвардейской танковой бригады 7 механизированного корпуса. В боях на территории Венгрии 11 октября 1944 г. первым ворвался в д. Борщи, уничтожив три десятка солдат противника. 15 октября в с. Каньяр его экипаж подбил самоходное орудие, раздавил гусеницами 2 огневых точки и полтора десятка солдат. 18 октября представлен к награде орденом Отечественной войны. Погиб 16 ноября 1944 г. в местечке Киштакай.

МУРАТОВ САБИР АХМЕДЬЯНОВИЧ, г.рожд. 1916, уроженец г. Мензелинска, моб. Мензелинским РВК в 1937 г. Участник войны с финнами. Член партии с 1942 г. Старший лейтенант, командир батареи 76-мм пушек 427 стрелкового полка 192 стрелковой дивизии. 25 июня 1944 г. в бою за д. Якубово Витебской области его батарея под огнем противника ликвидировала прямой наводкой 3 станковых пулемета, подавила огонь минометной батареи. При атаке фашистов батарея Муратова подбила танк, уничтожила три десятка солдат. Командир полка 14 июня 1944 г. представил его к награде орденом Отечественной войны. Погиб 24 октября 1944 г. в д. Сынтов у г. Наумистас в Литве

МУХАМЕТШИН АХАТ ГАРЕЕВИЧ, г.рожд. 1915, уроженец Мензелинского района, моб. Мензелинским РВК в 1937 г. Гвардии ст. лейтенант, начальник связи 62 гвардейского кавалерийского полка 16 гвардейской кавалерийской дивизии. Стал начальником связи 26 апреля 1945 г., когда половина опытных связистов полка вышла из строя. В боях за немецкий г. Премниц наладил бесперебойную связь, но сам тоже погиб. Награжден орденом Отечественной войны 13 мая 1945 г.

МЯСНИКОВ ЯКОВ СТЕПАНОВИЧ, г.рожд. 1916, уроженец д. Матвеевка Мензелинского района, моб. Мензелинским РВК в октябре 1937 г. Старший лейтенант, командир батареи 503 артполка 297 стрелковой дивизии. Член ВКП (б) с 1944 г. В бою с будапештской группировкой противника заменил раненого командира батареи, находясь под обстрелом противника на открытой позиции огнем своих орудий уничтожил 8 вражеских пулеметных точек с расчетами, разбил 81-мм минометную батарею, подавил огонь трех 75-мм батарей, рассеял и частью уничтожил до батальона вражеской пехоты, обеспечил наступление нашей пехоты. 7 января 1945 г. представлен к ордену Красного Знамени командиром полка. Командующий артиллерией дивизии наградил его орденом Красной Звезды, который получить Яков Степанович не успел. Он погиб 19 января 1945 г. в венгерском г. Монор

ЧУТКОВ СТЕПАН РОМАНОВИЧ, год рожд. 1920, уроженец с. Старый Красный Бор Мензелинского района, моб. Мензелинским РВК, механик-водитель танка МК-3, 128 отп, погиб 20 марта 1944 г., в д. Орлово Снегиревского района Николаевская области Украины . Награжден орденом Отечественной войны 2 степени (посмертно). ЦАМО, опись 18002, дело 300.

Мобилизованы Муслюмовским РВК АГЛИЕВ ГИЗЕТДИН АГЛИЕВИЧ, год рожд. 1916, уроженец д. Старое Альметьево Муслюмовского района, моб. Калининским РВК, старший лейтенант, зам. командира роты 116 стрелкового полка 21 стрелковой дивизии. Погиб 10 ноября 1942 г. в районе высоты «Верблюд» в Крыму . Награжден орденом Красного Знамени (посмертно). ЦАМО, опись 818883, дело 906.

СУНГАТУЛЛИН ХАБИБУЛЛА СУНГАТУЛЛОВИЧ, год рожд. 1909, уроженец д. Кубяково Муслюмовского района, моб. Муслюмовским РВК, лейтенант, младший политрук 543 стрелкового полка 120 стрелковой дивизии. Погиб 1 декабря 1942 г. на хуторе Вертячий Городищенского района Волгоградской области . Награжден орденом Красной Звезды (посмертно). ЦАМО, опись 18001, дело 1113.

Нужно, чтобы информация о подвигах этих солдат и офицеров дошла до семей, чтобы память о них жила в родных селах и районах.

Данные по другим обнаруженным наградам можно найти на сайтах www.Kremnik.ru, www.Tatfrontu.ru, в Парке Победы и Музее-мемориале Великой Отечественной войны в Казанском кремле.