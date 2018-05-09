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Фалькао может стать игроком «Милана» в обмен на Андре Силву
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Фалькао может стать игроком «Милана» в обмен на Андре Силву 

Советский спорт 1 час назад
По данным источника, «россонери» хотят заполучить Радамеля Фалькао, предложив «Монако» услуги португальского нападающего Андре Силвы. Интересы обоих игроков представляет агент Жорже Мендеш, поэтому «Милан» рассчитывает на успех в этой сделке.
Напомним, Силва был куплен прошлым летом у «Порту» за 38 млн евро. Контракт игрока с клубом рассчитан ещё на четыре сезона.
В нынешнем сезоне 22-летний Андре Силва провел 39 матчей, забил 10 голов и отдал 2 голевые передачи. В активе 32-летнего Фалькао 35 матчей, 24 гола и 4 результативных паса.
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