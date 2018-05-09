«Новый год встретили отлично — громили гитлеровскую орду»: читаем письма уральцев с войны

В годы Великой Отечественной войны со Свердловского почтамта было получено и отправлено более 20 миллионов писем. 20 миллионов посланий о радостях и горестях военных лет.

Во многих семьях и в различных архивах бережно хранятся письма, рассказывающие о судьбе тех свердловчан, которые не вернулись с фронтов страшной войны с нацизмом.

«…Ответить Вам, что говорил Ваш брат перед смертью, не могу, так как я, в частности, в это время был намного впереди его, вёл бой и не могу ответить конкретно его положение, так как мы прорвались и ушли далеко вперёд на Запад…», писал один из сослуживцев погибшего «свердловца» (как говорили в 1940-е годы) — Лебедева. Таких писем уральские жёны, матери и дочери не ждали и боялись.

Но сохранились и другие строки самих юных солдат, только-только ушедших со школьной скамьи на передовые участки войны. Так, Маврикий Голландский отправил своем маме письмо со стихами. Пока письмо достигло своего адресата — вчерашний школьник погиб:

Я мечтал о стихах,

О свободной любви,

Никогда не мечтал быть военным.

Никогда не мечтал

Я испачкать в крови

Своих мыслей и дум во Вселенной!

Странна наша судьба!

Изменчива жизнь…

Кто бы мог, мне скажите, подумать,

Что я буду стрелять

В человека-врага,

Что я стану сердитым, угрюмым?!

Я теперь уж не тот,

Я мечтал о другом,

Добивался признанья и славы,

Но фашистская мразь

Изменила во всём

Наши думы, стремленья и нравы!

Я теперь уж не тот,

Каким помните Вы.

В моём сердце желание мести.

И на смерть я пойду,

Не склонив головы,

Чтоб погибнуть с улыбкою вместе!

Мне хотелось ещё Побывать среди Вас,

Лаской нежной любви насладиться,

Но я ехал на фронт,

И мой долг, в грозный час,

Было именно там находиться.

Моя бедная мать

Волновала меня.

В её сердце читал я тревогу,

Мне ль её не понять!

От ушедшего дня Никогда не забуду дорогу…

И вот совсем другие послания, в которых нет ни капли страха. Это уже письма победителей. Пётр Пермяков писал на родное предприятие:

«Товарищи столяра, и станочники, и станочницы, и весь коллектив. Разрешите Вас поздравить с Новым годом! Во-первых, должен Вам сообщить, что Новый год встретили на отлично, только не так, как встречали 1940-й год в актовом зале, здесь совсем иное, громили гитлеровскую орду, очищаем города и населённые пункты от фашистских захватчиков».

Это письмо было неформальным, это был «крик с фронта», чтобы все помнили, что солдаты живы.

«Хоть и много затрачено времени, но то, что сделано выше, но писать совершенно некогда. Сама видишь, пишу даже не чернилами, а карандашом, который оказался в сумке. Ведь события юга не проходят нигде бесследно. Вот уже полмесяца как у нас идут непрерывные бои. Много, очень много фрицев никогда не увидят своей родины.

Ведь закон такой — «когда враг не сдаётся — его уничтожают. Только несколько часов в сутки становится относительно тихо, но это только относительно…» — писал воин Лебедев. За троеточиями писем мы так и не узнаем, что не давала тогда сказать солдатам военная цензура.

«Пишу письмо из Киева — сегодня мы заняли Киев — родной город. Вот, дорогие, наш подарок любимой Родине с годовщиной Октября. Сейчас сижу в доме, это замечательный многоквартирный дом строительства наших дней, но фрицы — эти сволочи вывезли отсюда всё, что можно было, — вплоть до мебели», — писал один из фронтовиков 6 ноября 1943 года.

А всего через несколько месяцев на Урал летело уже другое послание:

«…Живу хорошо. Идём сейчас по Румынской земле. Начинают чувствовать по-настоящему эти союзнички «башкой», что такое война!… Вы пишите, что у Вас стаял снег, и здесь уже и деревья-то распустились».