«Бессмертный полк» собрал рекордное число хабаровчан

«Бессмертный полк» в День Победы прошёл по Хабаровску и другим городам и посёлкам региона. Как сообщили организаторы акции корреспонденту ИА « Хабаровский край сегодня», только в дальневосточной столице официально зарегистрированных участников было около 60 тыс. человек, гораздо больше, чем в прошлом году. По краю это число в два раза выше.

Плюс тысячи незарегистрированных горожан примыкали к колонне, идущей по главной улице Хабаровска, с боковых улиц.

Организацию шествия обеспечивало рекордное количество добровольцев — 580 человек. Для сравнения, в Москве акцию будут обеспечивать только 400 волонтёров.

«Бессмертный полк» в Хабаровске стартовал с площади имени Ленина практически сразу после завершения Парада Победы. В первом ряду шествия встал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт с супругой. Он пронёс улицам дальневосточной столицы портрет своего дяди, который заменил ему рано умершего отца, Ивана Романовича Сердюкова

Иван Сердюков прошёл практически всю войну, был неоднократно ранен, свой боевой путь закончил в Берлине, награжден двумя орденами Славы, орденом Красной Звезды, орденом Великой Отечественной войны, медалями «За Отвагу» и многими другими.

Многотысячное шествие «Бессмертного полка» завершилось на площади Славы. Там участники возложили цветы к Вечному огню и почтили память павших в Великой Отечественной войне воинов.