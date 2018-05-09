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США: Российские хакеры не изменили результаты американских выборов
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США: Российские хакеры не изменили результаты американских выборов 

News.ru 1 час назад
Кибератаки, которые якобы совершала Россия на американские избиркомы, считают в Соединённых Штатах неэффективными, сообщает ТАСС, ссылаясь на доклад специального комитета Сената Конгресса США по разведке.
Спецкомитет заявляет о том, что подверженными российским хакерским атакам оказались избиркомы в как минимум 18 штатах, но на исход голосования на выборах 2016 года эта «деятельность» РФ не повлияла.
В докладе также содержится говорится, что Москва могла осуществлять разведывательную деятельность в целях оказания влияния на ход американских выборов.
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