США: Российские хакеры не изменили результаты американских выборов

Спецкомитет заявляет о том, что подверженными российским хакерским атакам оказались избиркомы в как минимум 18 штатах, но на исход голосования на выборах 2016 года эта «деятельность» РФ не повлияла.