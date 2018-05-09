Целое кладбище замученных до смерти кошек нашли в Приморье

Массовое захоронение растерзанных кошек обнаружили местные жители на заброшенной стройке в приморском городе Артем. Животные погибли мучительной смертью. Местные жители в соцсетях вспомнили печально известных «хабаровских живодерок» Алену Савченко Алину Орлову . По их мнению, в городе появился их последователь. Об этом сообщило РИА VladNews.

Как отмечается, горожане давно пытались привлечь внимание администрации города и надзорных органов к месту, где нашли изуродованные кошачьи тела.

Жители Артема шокированы жуткой находкой и требуют от местных властей срочно установить и наказать живодера.