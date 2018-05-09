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Целое кладбище замученных до смерти кошек нашли в Приморье
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Целое кладбище замученных до смерти кошек нашли в Приморье 

360tv.ru 1 час назад
Массовое захоронение растерзанных кошек обнаружили местные жители на заброшенной стройке в приморском городе Артем. Животные погибли мучительной смертью. Местные жители в соцсетях вспомнили печально известных «хабаровских живодерок» Алену Савченко и Алину Орлову. По их мнению, в городе появился их последователь. Об этом сообщило РИА VladNews.
Как отмечается, горожане давно пытались привлечь внимание администрации города и надзорных органов к месту, где нашли изуродованные кошачьи тела.
Жители Артема шокированы жуткой находкой и требуют от местных властей срочно установить и наказать живодера.
После широкого общественного резонанса в Хабаровске по делу о до смерти замученных животных две девушки и парень получили реальные сроки.
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