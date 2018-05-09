Девятого мая поезда РЖД дадут «Гудок Победы»

"В 12 часов по местному времени 9 мая все локомотивы на сети РЖД дадут «Гудок Победы», — сказали в РЖД.

Компания ранее сообщила, что в рамках празднования Дня Победы 9 мая запланировала на крупнейших вокзалах страны более 200 мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Праздничными баннерами и флагами будут украшены более 300 вокзалов страны, 9 мая прозвучат поздравительные объявления по громкоговорящей связи, пройдут концерты, проедут ретропоезда.