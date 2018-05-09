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В США уточнили, когда сенат закончит расследовать «вмешательство России»
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В США уточнили, когда сенат закончит расследовать «вмешательство России» 

РИА Новости 49 минут назад
ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости. Комитет сената США по разведке постарается в августе приступить к завершающей стадии работы над своим расследованием о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы президента США, заявил председатель комитета Ричард Бурр.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы «абсолютно голословными».
"В августе у нас будет месяц (когда сенат уходит на каникулы), чтобы завершить наше расследование и чтобы сотрудники могли ударно поработать, пока нас здесь нет и мы их не дергаем", — цитирует слова Бурра издание The Hill.
Как отметил сенатор, частью этой финальной стадии будет формулирование выводов комитета о том, были ли сговор или координация действий между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией. Бурр сообщил, что им еще предстоит опросить немало свидетелей.
Ранее собственное расследование по этому поводу провел профильный комитет нижней палаты конгресса. Не отрицая вмешательства в выборы, авторы итогового доклада пришли к выводу, что сговора не было.
Третье расследование параллельно проводит команда специального прокурора Роберта Мюллера. Последнее время в СМИ активно обсуждается возможный допрос его представителями президента США Дональда Трампа.
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