В США уточнили, когда сенат закончит расследовать «вмешательство России»

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером , а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы «абсолютно голословными».

"В августе у нас будет месяц (когда сенат уходит на каникулы), чтобы завершить наше расследование и чтобы сотрудники могли ударно поработать, пока нас здесь нет и мы их не дергаем", — цитирует слова Бурра издание The Hill.

Как отметил сенатор, частью этой финальной стадии будет формулирование выводов комитета о том, были ли сговор или координация действий между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией. Бурр сообщил, что им еще предстоит опросить немало свидетелей.

Ранее собственное расследование по этому поводу провел профильный комитет нижней палаты конгресса. Не отрицая вмешательства в выборы, авторы итогового доклада пришли к выводу, что сговора не было.

Третье расследование параллельно проводит команда специального прокурора Роберта Мюллера. Последнее время в СМИ активно обсуждается возможный допрос его представителями президента США Дональда Трампа.