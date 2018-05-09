Ещё
Зюганов рассказал о мероприятиях КПРФ в День Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зюганов рассказал о мероприятиях КПРФ в День Победы 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Шествие праздничной колонны КПРФ в честь Дня Победы начнется в Москве с Пушкинской площади и продолжится митинг-концертом на площади Театрального проезда, рассказал Зюганов РИА Новости отметив, что планирует по возможности принять участие в праздничных мероприятиях.
Ранее пресс-служба компартии заявила о том, что КПРФ планирует провести в Москве 9 мая шествие и митинг в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Организаторами мероприятий выступят центральный, московский и областной комитеты КПРФ, Движение в поддержку Армии, Союз Советских офицеров, Всероссийское женское движение «Надежда России», Ленинский коммунистической союз молодежи Российской Федерации, а также ряд других левых партий. Шествие начнется в 12.00 9 мая от Пушкинской площади по Страстному бульвару. Митинг пройдет 9 мая в 13.00 на площади Театрального проезда.
"Завтра сбор на Пушкинской площади, потом с колонной всех партий, движений и организаций, среди которых студенческие, военно-патриотические и творческие, под своими эмблемами и знаменами выдвинутся на Площадь Революции. Там будет митинг-концерт. А потом вольются в Бессмертный полк и вместе со своими друзьями и близкими соберутся там", — рассказал Зюганов РИА Новости.
Политик уточнил, что сначала планируется провести парад, затем возложить цветы у Кремлевской стены, после чего состоится шествие, митинг-концерт, «Бессмертный полк» и ряд вечерних мероприятий. Зюганов также рассказал, что сам по мере возможностей примет участие во всех мероприятиях, посвященных Дню победы.
"Это главный праздник. Если не было бы этой победы нашей, то мы бы новый год начинали со дня рождения Гитлера, наверно, и мы бы никаких праздников больше не праздновали… Мы принимали (вчера) ветеранов в Государственной думе. Это праздник такой чудный. Я люблю этот праздник очень. У меня в роду все воевали, все защищали. Многие не дожили. У меня отец защищал Одессу… Мы с ним всегда отмечали. Я поклонюсь их светлой памяти", — сказал лидер коммунистов РИА Новости.
РИА Новости: последние новости
Саудовская Аравия продолжит нейтрализацию "враждебной политики Ирана" Трамп призвал Керри "держаться подальше" от переговоров по ядерной сделке Памятник воинам-казахстанцам открылся во Ржеве после реставрации
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выдвинул предложение Ирану134
Иран отреагировал на решение Трампа175
Два человека погибли в результате удара по Сирии19
Момент авиаудара по Сирии попал в сеть396
Москва осталась без дешевых квартир8
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Войска
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Смерч в Тольятти сняли на видео
Происшествия
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение