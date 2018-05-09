СМИ Франции: казаки спасут ЧМ-2018 от хулиганов 

Российский олигарх Дерипаска, попавший под санкции Вашингтона, согласился сократить свою долю в капитале «Русала», пишет «Эко» (03.05). В начале мая появилась информация о том, что компании En+, «ГАЗ» и «Русал», контролируемые Олегом Дерипаской, вскоре должны быть удалены из списка санкций США. Американским инвесторам также предоставляется дополнительный срок — до 6 июня — для перепродажи своих акций в этих компаниях. Министр финансов США Стив Мнучин заявил во вторник агентству «Блумберг», что правительство США не хотело бы вредить работникам «Русала». Официально Вашингтон держит Олега Дерипаску на прицеле за его предполагаемую близость к Владимиру Путину.
Соединенные Штаты вынудили Россию нейтрализовать «Русал» политически. Однако эта задача сложна для российских властей не только с экономической, но и с политической точки зрения, — считают эксперты.
Означает ли этот жест доброй воли, что Вашингтон верит в добрые намерения Олега Дерипаски? Вряд ли. Во-первых, Россия не единственная, кто выиграет от американской снисходительности. Вашингтон также отложил на месяц введение импортных налогов на алюминий и сталь для других стран: Канады, Мексики и Евросоюза. Отсрочка показала, что в случае с «Русалом» преобладает логика протекционистского характера, считает аналитик Татьяна Становая. По ее словам, «прибегая к сдерживанию России, возник внутренний приоритет: защита американского алюминиевого рынка».
Россия — одна из немногих стран, где военные расходы были снижены главным образом из-за западных санкций. В то же время, согласно данным стокгольмского Международного института исследований проблем мира (SIPRI, СИПРИ), глобальные военные расходы выросли на 1,1% в 2017 году. Об этом статья в «Эко» (03.05). Россия, которая имела третий бюджет в 2016 году, теперь занимает четвертое место. Ее военные расходы действительно снизились на 20% — на 66,3 миллиарда долларов впервые за двадцать лет. Двадцать лет назад военные расходы сильно пострадали из-за финансового кризиса, который поразил страну, напоминает газета.
«Модернизация Вооруженных сил остается приоритетом для России, но военный бюджет сокращен в результате экономических трудностей, которые страна испытывает с 2014 года», — объясняет эксперт Симон Веземан. До 2016 года оборонные расходы были сохранены благодаря бюджетам других секторов. Сегодня стало невозможно поддерживать оборонный сектор на высоком уровне. И это на фоне не имеющей аналогов со времен холодной войны конфронтации между Москвой и Западом, которая еще обострилась после отравления Скрипаля в Англии, а также авиаударов США, Франции и Великобритании против режима Дамаска, союзника Москвы, в ответ на предполагаемую химическую атаку.
Эммануэль Макрон и Владимир Путин не прекращают вести обсуждения спустя год после их первой встречи в Версальском дворце. Наоборот, французский президент намерен вести «стратегический и исторический диалог» с Москвой, привести Россию в Европу и не позволить ей замкнуться на себе. Об этом он сказал в интервью газете «Журналь дю Диманш». На сайте радио «Европа 1» (06.05) можно ознакомиться с отрывками из этого интервью. Во время визита в Москву 24–25 мая оба лидера смогут обсудить спорные вопросы, касающиеся Ирана и Сирии. Президент Франции намерен общаться с Путиным «без всякой наивности», принимая во внимание факт вмешательства России в президентскую кампанию посредством компьютерного вторжения и пропаганды.
«Монд» (06.05) уделила особое внимание той части интервью, где Макрон объясняет дипломатическую подоплеку ударов по Сирии. Считая эту сложную операцию очень успешной и скоординированной между тремя союзниками, он подчеркнул, что настоящий франко-российский диалог по Сирии позволил донести до сирийского руководства позицию двух стран в отношении политического решения для завтрашней Сирии. «Владимир Путин понял, что я не неоконсерватор и не интервенционист, я не хочу воевать с сирийским режимом», — сказал Макрон после телефонного разговора со своим российским коллегой в день, когда были нанесены авиаудары по Сирии. «Я думаю, он понял нашу решимость. Я напомнил ему о том, что он сказал мне в мае 2017 года в Версале, когда я обозначил на словах „красную линию“, которая касается применения в Сирии химического оружия, и он сам признал это необходимым». При помощи этого исторического стратегического диалога Эммануэль Макрон намерен приблизить Россию к Европе, указывает газета.
Многие СМИ публикуют материалы о протестных митингах, организованных в городах России по призыву «главного оппозиционера» Алексея Навального накануне инаугурации Владимира Путина. Так, журнал «Пуэн» (06.05) пишет, что Навальный и около 1 600 протестующих были задержаны за участие в несанкционированных акциях. Европейский союз и многие НПО осудили полицейское насилие. «Даже если некоторые демонстрации и не были разрешены, это не может оправдать жестокость полиции и массовые аресты», — сказала в субботу пресс-секретарь ЕС Майя Кочиянчич.
«Паризьен» (05.05) отмечает, что по данным правозащитной организации «ОВД-Инфо», специализирующейся на мониторинге задержаний, по меньшей мере 1 029 сторонников Алексея Навального были арестованы полицией во время митингов. В Москве было арестовано 475 протестующих. По словам корреспондентов Франс Пресс, в Москве и в Санкт-Петербурге полиция использовала слезоточивый газ, а между сторонниками оппозиции и прокремлевскими активистами произошли столкновения.
Отношения между Россией и Западом не были так плохи со времен холодной войны, отмечает «Фигаро» (06.05). Некоторые считают, что, вернув Россию на первый план на международной арене, Путин, возможно, посвятит ближайшие годы возрождению экономики и «подольет немного масла» в конфликт с Европой и Соединенными Штатами. Другие, наоборот, ожидают, что он сохранит или даже усилит конфронтацию с Западом, которая ему хорошо удается.
Ожидаемая оттепель маловероятна. Москва никогда не принимала поражения в холодной войне и тем более высокомерия США в последующие годы. Россия также не смирилась с западным вмешательством в Косово (1999 год) и Ливии (2011 год), которому Москва тщетно пыталась противостоять. Как сказал один дипломат, «Владимир Путин хочет взять реванш. И он пойдет до конца, чтобы добиться мести», указывает газета.
Плавучий энергетический блок «Академик Ломоносов» покинул верфи Санкт-Петербурга после 11 лет строительства, сообщает «Эко» (03.05). 144-метровое сооружение является первой плавучей атомной электростанцией (ПАТЭС) для производства электроэнергии и тепла благодаря двум реакторам на 35 мегаватт.
Сначала ПАТЭС будет отбуксирована в Мурманск для загрузки ядерного топлива, а затем — на Дальний Восток в Певек, где её подключат к локальной сети в 2019 году. «Академик Ломоносов» — это уникальный и первый в мире проект мобильного транспортабельного энергоблока малой мощности. Он предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, и его основная цель — обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море.
ПАТЭС разработана с большим запасом прочности, который превышает все возможные угрозы и делает ядерные реакторы неуязвимыми для цунами и других природных катастроф.
Казаки будут привлечены к охране порядка во время матчей мирового футбольного первенства. Они на постоянной основе будут сотрудничать с Росгвардией, ответственной за безопасность на Чемпионате мира в России. Казаков легко распознать, считает автор материала на сайте «Франс ТВ Инфо» (08.05). Помимо их традиционной папахи, у них в руках будут нагайки, при помощи которых они будут расчищать себе дорогу. Эти батальоны всадников, которые восхищали когда-то воображение Жюля Верна, были известны на протяжении всей истории России за их служение царям во время всяких смут. В наше время они призваны сдерживать буйство российских хулиганов, которые разгромили Евро-2016 в Канебьере два года тому назад.