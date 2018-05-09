СМИ Франции: казаки спасут ЧМ-2018 от хулиганов

Российский олигарх Дерипаска , попавший под санкции Вашингтона, согласился сократить свою долю в капитале «Русала» , пишет «Эко» (03.05). В начале мая появилась информация о том, что компании En+ , «ГАЗ» и «Русал», контролируемые Олегом Дерипаской, вскоре должны быть удалены из списка санкций США . Американским инвесторам также предоставляется дополнительный срок — до 6 июня — для перепродажи своих акций в этих компаниях. Министр финансов США Стив Мнучин заявил во вторник агентству «Блумберг» , что правительство США не хотело бы вредить работникам «Русала». Официально Вашингтон держит Олега Дерипаску на прицеле за его предполагаемую близость к Владимиру Путину

Соединенные Штаты вынудили Россию нейтрализовать «Русал» политически. Однако эта задача сложна для российских властей не только с экономической, но и с политической точки зрения, — считают эксперты.

Мексики и Означает ли этот жест доброй воли, что Вашингтон верит в добрые намерения Олега Дерипаски? Вряд ли. Во-первых, Россия не единственная, кто выиграет от американской снисходительности. Вашингтон также отложил на месяц введение импортных налогов на алюминий и сталь для других стран: Канады Евросоюза . Отсрочка показала, что в случае с «Русалом» преобладает логика протекционистского характера, считает аналитик Татьяна Становая . По ее словам, «прибегая к сдерживанию России, возник внутренний приоритет: защита американского алюминиевого рынка».

Россия — одна из немногих стран, где военные расходы были снижены главным образом из-за западных санкций. В то же время, согласно данным стокгольмского Международного института исследований проблем мира (SIPRI, СИПРИ), глобальные военные расходы выросли на 1,1% в 2017 году. Об этом статья в «Эко» (03.05). Россия, которая имела третий бюджет в 2016 году, теперь занимает четвертое место. Ее военные расходы действительно снизились на 20% — на 66,3 миллиарда долларов впервые за двадцать лет. Двадцать лет назад военные расходы сильно пострадали из-за финансового кризиса, который поразил страну, напоминает газета.

«Модернизация Вооруженных сил остается приоритетом для России, но военный бюджет сокращен в результате экономических трудностей, которые страна испытывает с 2014 года», — объясняет эксперт Симон Веземан. До 2016 года оборонные расходы были сохранены благодаря бюджетам других секторов. Сегодня стало невозможно поддерживать оборонный сектор на высоком уровне. И это на фоне не имеющей аналогов со времен холодной войны конфронтации между Москвой и Западом, которая еще обострилась после отравления Скрипаля в Англии , а также авиаударов США, Франции и Великобритании против режима Дамаска , союзника Москвы, в ответ на предполагаемую химическую атаку.

Эммануэль Макрон и Владимир Путин не прекращают вести обсуждения спустя год после их первой встречи в Версальском дворце. Наоборот, французский президент намерен вести «стратегический и исторический диалог» с Москвой, привести Россию в Европу и не позволить ей замкнуться на себе. Об этом он сказал в интервью газете «Журналь дю Диманш». На сайте радио «Европа 1» (06.05) можно ознакомиться с отрывками из этого интервью. Во время визита в Москву 24–25 мая оба лидера смогут обсудить спорные вопросы, касающиеся Ирана Сирии . Президент Франции намерен общаться с Путиным «без всякой наивности», принимая во внимание факт вмешательства России в президентскую кампанию посредством компьютерного вторжения и пропаганды.

«Монд» (06.05) уделила особое внимание той части интервью, где Макрон объясняет дипломатическую подоплеку ударов по Сирии. Считая эту сложную операцию очень успешной и скоординированной между тремя союзниками, он подчеркнул, что настоящий франко-российский диалог по Сирии позволил донести до сирийского руководства позицию двух стран в отношении политического решения для завтрашней Сирии. «Владимир Путин понял, что я не неоконсерватор и не интервенционист, я не хочу воевать с сирийским режимом», — сказал Макрон после телефонного разговора со своим российским коллегой в день, когда были нанесены авиаудары по Сирии. «Я думаю, он понял нашу решимость. Я напомнил ему о том, что он сказал мне в мае 2017 года в Версале, когда я обозначил на словах „красную линию“, которая касается применения в Сирии химического оружия, и он сам признал это необходимым». При помощи этого исторического стратегического диалога Эммануэль Макрон намерен приблизить Россию к Европе, указывает газета.

Многие СМИ публикуют материалы о протестных митингах, организованных в городах России по призыву «главного оппозиционера» Алексея Навального накануне инаугурации Владимира Путина. Так, журнал «Пуэн» (06.05) пишет, что Навальный и около 1 600 протестующих были задержаны за участие в несанкционированных акциях. Европейский союз и многие НПО осудили полицейское насилие. «Даже если некоторые демонстрации и не были разрешены, это не может оправдать жестокость полиции и массовые аресты», — сказала в субботу пресс-секретарь ЕС Майя Кочиянчич.

«Паризьен» (05.05) отмечает, что по данным правозащитной организации «ОВД-Инфо», специализирующейся на мониторинге задержаний, по меньшей мере 1 029 сторонников Алексея Навального были арестованы полицией во время митингов. В Москве было арестовано 475 протестующих. По словам корреспондентов Франс Пресс, в Москве и в Санкт-Петербурге полиция использовала слезоточивый газ, а между сторонниками оппозиции и прокремлевскими активистами произошли столкновения.

Отношения между Россией и Западом не были так плохи со времен холодной войны, отмечает «Фигаро» (06.05). Некоторые считают, что, вернув Россию на первый план на международной арене, Путин, возможно, посвятит ближайшие годы возрождению экономики и «подольет немного масла» в конфликт с Европой и Соединенными Штатами. Другие, наоборот, ожидают, что он сохранит или даже усилит конфронтацию с Западом, которая ему хорошо удается.

Ожидаемая оттепель маловероятна. Москва никогда не принимала поражения в холодной войне и тем более высокомерия США в последующие годы. Россия также не смирилась с западным вмешательством в Косово (1999 год) и Ливии (2011 год), которому Москва тщетно пыталась противостоять. Как сказал один дипломат, «Владимир Путин хочет взять реванш. И он пойдет до конца, чтобы добиться мести», указывает газета.

Плавучий энергетический блок «Академик Ломоносов» покинул верфи Санкт-Петербурга после 11 лет строительства, сообщает «Эко» (03.05). 144-метровое сооружение является первой плавучей атомной электростанцией (ПАТЭС) для производства электроэнергии и тепла благодаря двум реакторам на 35 мегаватт.

Сначала ПАТЭС будет отбуксирована в Мурманск для загрузки ядерного топлива, а затем — на Дальний Восток в Певек , где её подключат к локальной сети в 2019 году. «Академик Ломоносов» — это уникальный и первый в мире проект мобильного транспортабельного энергоблока малой мощности. Он предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, и его основная цель — обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море.

ПАТЭС разработана с большим запасом прочности, который превышает все возможные угрозы и делает ядерные реакторы неуязвимыми для цунами и других природных катастроф.