Reuters: Минфин США отзовет лицензии на экспорт авиатехники в Иран 

ВАШИНГТОН, 9 мая. /ТАСС/. Министерство финансов США отзовет выданные ранее лицензии на поставки в Иран авиационной техники. Об этом во вторник заявил представитель Госдепартамента.
"В течение первых 90 дней министерство финансов проработает вопрос прекращения действия конкретных лицензий, которые были выданы в рамках указания по лицензионной политике в сфере гражданской авиации", — приводит его слова агентство Reuters. «Минфин свяжется с частными компаниями и будет работать над отзывом этих лицензий в установленном порядке», — добавил он.
В июне 2016 года стало известно, что Иран разместил у американской авиакомпании Boeing заказ на 100 самолетов, его стоимость оценивается в $25 млрд Тегеран также заказал 118 коммерческих пассажирских самолетов у главного конкурента американской компании — европейского концерна Airbus. Стоимость сделки оценивается в €22 млрд
В сентябре 2016 года Минфин США начал выдавать лицензии на экспорт первых партий самолетов Boeing. Это стало возможным благодаря вступления в силу международного соглашения по ядерной программе Ирана, которое накладывало ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер, введенных ранее США и ЕС.
Однако во вторник американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из этой сделки. Как заявил глава американской администрации, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) оставлял Ирану возможность для создания ядерной бомбы в обход ограничений. Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции, если Тегеран решит воплотить свои «ядерные амбиции». В то же время он высказался в пользу заключения нового соглашения.