Потомки артиллеристов и разведчиков. Как воевали родные губернаторов Дальнего Востока

«Моего родного дядю по отцовской линии Николая Трофимовича Илюхина призвали на службу в мае 41-го. Он ушел на фронт из села Новониколаевка — это в Бейском районе Хакасской АО Красноярского края . В середине июня родные получили от него письмо, написанное в поезде по дороге в Брест.

А уже через несколько месяцев сообщили, что дядя пропал без вести. Родные верили, что Николай Трофимович жив, искали его… Похоронку так и не получили.

Несколько лет назад я написал запрос в соответствующее ведомство Министерства обороны , хотел узнать о судьбе дяди. Выяснилось, что судьба Николая Трофимовича сложилась трагически. В июле 1941 года он попал в немецкий концлагерь, где его и расстреляли фашисты 3 ноября того же года. Ему был всего 21 год. Теперь я знаю, где мой родственник похоронен — в общей могиле вблизи города Нойнбург-форм-Вальд

А дедушка по материнской линии Иван Васильевич Синельников воевал на Ленинградском фронте до 1943 года. После серьезного ранения его комиссовали. Дедушка возглавил местный колхоз, где и проработал 30 лет. Муж сестры моего отца Дмитрий Николаевич Турчанов прошел всю войну, принимал участие в форсировании реки Одер. Оба были награждены множеством медалей и орденов».

«Два моих прадеда участвовали в Великой Отечественной войне. Один дослужился до звания майора. Он был артиллеристом. И его имя высечено на доске почета в Райчихинске

Второй прадед — Максим Константинович Козлов , ушел добровольцем на фронт в 1941 году. Сержант, минометчик — воевал в 19-й механизированной бригаде Белорусского фронта. В 1944 году был награжден медалью за отвагу, и после тяжелого ранения и нахождения в госпитале, пропал без вести.

Помнить и гордиться ветеранами — наш долг. Это люди, которые воевали за нашу страну, за нашу свободу».

«9 мая наша семья обязательно принимает участие в поистине народной акции «Бессмертный полк». На фото, которое я понесу в рядах «Бессмертного полка», — мой родной дядя, Григорий Борисович Авербух. У моей мамы была достаточно большая семья: четыре сестры и четыре брата. Все четверо братьев ушли на фронт и погибли, ни один из них не вернулся с войны.

Григорий Борисович — самый младший брат. Он погиб в самом конце войны. У нас в семье до сих пор хранится письмо — желтый солдатский треугольник — датированное апрелем 1945 года. В нем дядя писал, что в марте у воинской части был небольшой отдых перед Берлинской операцией, а в апреле они приступили ко взятию Берлина. Каждый год 9 мая мы перечитываем это письмо. Оно пришло из Германии , похоронку получили уже позже. Григорий Борисович не дожил до победы совсем немного, погиб в Берлине. Он был командиром танка в танковой бригаде. За образцовое выполнение боевых заданий на фронте и проявленные доблесть и мужество награжден Орденом Отечественной войны I степени».

«В нашей семье есть имя, которым мы гордимся. Это — мой дядя, Сердюков Иван Романович . В девятнадцать лет он был призван, уже в 1942 году определен в Сталинскую дивизию, разведывательный отряд. За годы войны был неоднократно ранен. За боевые заслуги Иван Романович награжден орденом Красной Звезды, орденом Великой Отечественной войны, орденами Славы, медалью «За Отвагу» и многими другими.

Но сам Иван Романович никогда не позволял себе говорить о собственных заслугах, считая свой фронтовой путь тяжелой работой, а себя — скромным рабочим войны. Просто делал все, что мог, чтобы отстоять Родину.

Я помню, что, когда мы всей семьей собирались вместе, Иван Романович, не будучи самым старшим по возрасту, все равно оказывался главным — и в застолье, и в судьбоносных разговорах, и в принятии решений. Потому что — фронтовик. Потому что знает о жизни такое, что никому из не нюхавших пороху неведомо. Я рано лишился отца, и дядя Ваня, по сути, постарался мне его заменить. Жили мы тогда в бараках в Комсомольске-на-Амуре . Дядя научил меня делать мужскую работу — и дров наколоть, и воды наносить. Я благодарен ему за те доверительные отношения, которые между нами установились.

Это доверие я в полной мере оценил уже много позже, в 1999 году, когда баллотировался в депутаты Государственной Думы Российской Федерации . В стране было очень сложно: производства стояли, задерживались пенсии, зарплаты, детские пособия. То же самое было и у нас в крае. Казалось бы, первыми, кто мог бы упрекать за тогдашнюю неустроенность, должны были стать ветераны. Но Иван Романович меня поддержал. По собственной инициативе пришел на одну из предвыборных встреч с ветеранами, попросил слова и сказал: «Вы меня знаете? Знаете. Вы мне верите? Верите. А это мой племянник. Я в него верю». Я ему, бывало, говорю: если что не так, ты, дядя Ваня, мне скажи. А он меня по плечу похлопает: «Работать надо! Работай, Слава. Будешь работать — народ тебя заметит». Другого от него не слышал».

«Так получилось, что моя жизнь связана со славной историей российской армии и флота. Сам я — подводник, и отец мой — тоже.

Мой дедушка, Николай Иванович Тарасенко, родился в 1911 году. Он рано потерял родителей и остался круглым сиротой. Николай Иванович избрал для себя непростую профессию и трудился шахтером в шахтах Донбасса. Незадолго до войны закончил водительские курсы — это и предопределило его боевой путь.

В начале войны 30-летний Николай попал на Первый Украинский фронт шофером. В тяжелых условиях, порой под непрерывным огнем неприятеля, возил он снаряды на своем грузовике, выполняя одну из важнейших задач — обеспечение войск боеприпасами.

Незадолго до конца войны Николай Иванович попал под бомбежку: один из снарядов угодил в его автомобиль. Дедушка получил контузию. После войны жил и работал трактористом на Украине в Кировоградской области в деревне Бобринец . Умер Николай Иванович в 1980 году».

«Мне о войне много рассказывал мой родной дядя — Николай Карпович Барабанов . Он был призван на воинскую службу к середине войны и направлен в Хабаровск , в политуправление Дальневосточного фронта. Дядя стал связистом, получил звание сержанта, а в начале 1945 года его стали готовить на переводчика с японского языка. Они уже тогда знали, что будут освобождать южный Сахалин и Курильские острова, захваченные японцами. Так и случилось. В августе 1945 года в период боевых действий Николай Карпович принимал участие в освобождении Сахалина, обеспечивал связь между войсковыми соединениями, работал переводчиком.

После освобождения островов последовал период передачи власти на островах и он еще 3 года продолжал служить и работать на Сахалине.

К сожалению, в прошлом году в возрасте 92 лет он ушел из жизни. Но я по-прежнему с особым чувством вспоминаю о нем — он участвовал в освобождении южного Сахалина, а мне сегодня доверено возглавлять Сахалинскую область. Это символично и значимо для меня, это наш родовой вклад в освобождение, становление и развитие Сахалина и Курил».

Фото — предоставлены пресс-службами губернаторов