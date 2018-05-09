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Гора упругих мышц и индейский профиль: изучаем Instagram новой музы Анджелины Джоли — актера Мартина Сенсмейера
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Гора упругих мышц и индейский профиль: изучаем Instagram новой музы Анджелины Джоли — актера Мартина Сенсмейера 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Анджелина Джоли стала продюсером будущего фильма о легкоатлете Джиме Торпе — коренном американском индейце, ставшем чемпионом Олимпийских игр в 1912 году. Когда выяснилось, что Торп до выступления на Играх на полупрофессиональном уровне играл в бейсбол, медали у него отобрали — тогда к Олимпиаде допускали лишь любителей. Историки спорта уверены: индейское происхождение Торпа, имевшего таланты к примерно десятку видов спорта, сыграло в этом печальном решении не последнюю роль. Теперь фильмом о Торпе займется Джоли, выбравшая на роль атлета красавчика Мартина Сенсмейера, звезду фильма «Великолепная семерка» и сериала «Мир Дикого запада».
В жилах у Сенсмейера течет кровь индейцев с Аляски, и роли ему достаются соответствующие — чему актер и бывший манекенщик только рад. В своем Instagram он с удовольствием играет упругими мышцами и делится кадрами со съемок.
— написал Мартин в соцсети, когда на него пал выбор продюсерской команды.
Конечно, Мартин не одинок — он с удовольствием делится в Instagram совместными снимками со своей девушкой Кахарой Ходжес.
Еще одна страсть Мартина — его хаски по кличке Девочка.
В первом сезоне «Мира Дикого запада» Мартину была отведена совсем небольшая роль, а в выходящем сейчас на HBO втором сезоне он будет появляться чаще. Ждем!
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Фото:Instagram,
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