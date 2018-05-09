Случаи смертей дипломатов РФ с 2016 года 

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 мая 2018 года МИД РФ сообщил, что в Лиссабоне на 67-м году жизни умер посол России в Португалии Олег Белоус. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о случаях смертей высокопоставленных российских дипломатов за рубежом с 2016 года.
Андрей Воробьев, временный поверенный РФ на Украине
Андрей Владимирович Воробьев родился 20 февраля 1960 года в городе Ступино Московской области. Чрезвычайный и полномочный посланник 2-го класса. После окончания в 1982 году МГИМО работал на различных должностях в Министерстве иностранных дел и в генконсульствах СССР и РФ в Польше. В 1998 году был назначен советником Управления кадров Администрации президента РФ. С 2001 года работал в посольстве России в Болгарии, с 2004 года — в Департаменте информации и печати МИД России. В 2010 году был назначен советником-посланником российского посольства в Киеве. В феврале 2014 года, после того как МИД РФ отозвал в Москву посла Михаила Зурабова, Воробьев занял должность временного поверенного в делах России на Украине. 30 мая 2016 года Андрей Воробьев скоропостижно скончался в Москве в результате инсульта. 28 июля 2016 года временным поверенным в делах РФ на Украине был назначен Сергей Торопов. 16 ноября того же года его сменил Александр Лукашик.
Андрей Маланин, консул РФ в Греции
Андрей Леонидович Маланин родился 15 июня 1962 года в Волгограде. С 1988 года, после окончания МГИМО поступил на работу в МИД СССР. Был направлен в советское посольство в Греческой Республике. Затем работал в Третьем Европейском департаменте и Департаменте экономического сотрудничества МИД России, в генеральном консульстве России в Салониках. В последние годы жизни был заведующим консульским отделом посольства РФ в Греции. 9 января 2017 года тело Андрея Маланина было обнаружено в его квартире в Афинах. По сообщению российского МИД, смерть консула наступила «в результате естественных причин».
Александр Кадакин, посол РФ в Индии
Александр Михайлович Кадакин родился 22 июля 1949 года в Кишиневе (Молдавия). Выпускник МГИМО. В 1972 году поступил на работу в МИД РФ. Начал дипломатическую службу с должности атташе в посольстве СССР в Индии. Затем вернулся в Москву, где несколько лет работал в секретариате первого заместителя главы МИД СССР. Возглавлял российские посольства в Непале (1992-1997), Индии (1999-2004), Швеции (2005-2009). В 1997-1999 годах был директором Департамента лингвистического обеспечения МИД РФ. В 2009 году вновь был назначен послом РФ в Индии. Автор ряда книг, публицист, переводчик с английского и хинди. Был членом правления общественной организации «Международный центр Рерихов». Скончался 26 января 2017 года в Нью-Дели в результате болезни. 10 февраля того же года в российском посольстве в Нью-Дели был открыт мемориальный музей Александра Кадакина. Его имя носит одна из улиц индийской столицы, на которой 22 июля 2017 года открыта мемориальная доска в память о российском дипломате. 18 августа 2017 года новым послом РФ в Индии стал замдиректора Генерального секретариата МИД России Николай Кудашев.
Виталий Чуркин, постпред РФ при ООН
Виталий Иванович Чуркин родился 21 февраля 1952 года в Москве. В 1974 году окончил МГИМО, кандидат исторических наук. После окончания вуза работал в МИД СССР, в 1982 году был направлен в советское диппредставительство в Вашингтон, где проработал пять лет. Вернувшись в Москву, был референтом Международного отдела ЦК КПСС, пресс-секретарем министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе. С 1990 года возглавлял Управление информации внешнеполитического ведомства. Был послом РФ в Чили (1992), в Бельгии (1994-1998), в Канаде (1998-2003). В 1992-1994 годах занимал пост заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Козырева, являлся специальным представителем президента РФ на мирных переговорах по Югославии. В 2006 году был назначен постоянным представителем РФ при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года в Нью-Йорке. 26 июля новым постпредом РФ при ООН был назначен Василий Небензя, ранее занимавший пост заместителя министра иностранных дел РФ.
Миргаяс Ширинский, посол РФ в Судане
Миргаяс Миргаясович Ширинский родился 26 октября 1954 году в Москве. В 1977 году окончил МГИМО МИД СССР. С 1991 года работал советником-посланником в российском посольстве в Йемене, затем был генконсулом РФ в Джидде (Саудовская Аравия). Занимал должности заместителя постпреда России при ЮНЕСКО, заместителя директора Историко-документального департамента МИД России. Был послом в Руанде (2006-2013), в декабре 2013 года возглавил посольство в Судане. 23 августа 2017 года обнаружен мертвым в своей резиденции в столице Судана Хартуме. По заявлению представителей российского МИД, причиной смерти посла стал острый сердечный приступ.
Александр Горбань, постпред при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО)
Александр Васильевич Горбань родился 30 марта 1954 года. В 1977 году окончил МГИМО МИД СССР. С 1977 года по 1988 год работал в МГИМО на общественной и административной работе. В 1990-1993 годах работал в посольстве СССР, затем РФ в Шри-Ланке. В 1998-2003 годах — старший советник Постоянного представительства России при Европейских сообществах в Брюсселе, Бельгия. С февраля 2003 года — заместитель директора, с июля 2007 года по март 2014 года — директор Департамента экономического сотрудничества МИД России. С апреля 2014 года по октябрь 2017 года — постоянный представитель РФ при Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной продовольственной программе ООН (ВПП). 6 октября 2017 года скончался в Риме после тяжелой болезни.