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Показанные на Параде Победы ракеты «Кинжал» привели в восторг британские СМИ
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Показанные на Параде Победы ракеты «Кинжал» привели в восторг британские СМИ 

ТК «Звезда» 49 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Ракеты комплекса «Кинжал», размещенные на борту МиГ-31К, впервые были продемонстрированы зрителям 9 мая.
Глава РФ начал свой четвертый срок на посту президента страны с просмотра Парада Победы на Красной площади в Москве.
Именно там впервые были представлены ракеты комплекса «Кинжал», размещенные на борту МиГ-31К.
Как отмечает издание The Daily Express, эти ракеты были представлены как «неуязвимые», что и вызвало обеспокоенность в британском СМИ.
Ракетный комплекс «Кинжал» впервые был представлен в ходе обращения президента Владимира Путина к Федеральному собранию в марте текущего года. Он предназначен в первую очередь для нанесения ударов по авианосцам и эсминцам. К цели ракета идет с гиперзвуковой скоростью, а ее носитель — самый быстрый серийный истребитель в мире МиГ-31 позволяет быстро доставить «Кинжал» к месту пуска.
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