Показанные на Параде Победы ракеты «Кинжал» привели в восторг британские СМИ

Ракеты комплекса «Кинжал», размещенные на борту МиГ-31К, впервые были продемонстрированы зрителям 9 мая.

Глава РФ начал свой четвертый срок на посту президента страны с просмотра Парада Победы на Красной площади в Москве

Именно там впервые были представлены ракеты комплекса «Кинжал», размещенные на борту МиГ-31К.

Как отмечает издание The Daily Express, эти ракеты были представлены как «неуязвимые», что и вызвало обеспокоенность в британском СМИ.