Охотницы на «Тигров». Удивительные судьбы женщин-танкистов

В годы Великой Отечественной войны женщины сражались с врагом наравне с мужчинами, бойцами Красной Армии. Они трудились в тылу, участвовали в партизанском движении и шли на фронт санитарками, связистками, разведчицами и даже танкистами. SPB.AIF.RU рассказывает о женщинах, которые били по неприютелю тяжелой артиллерией и не жалели своих жизней ради Великой Победы.

Валентина Бархатова

«Здравствуйте, дорогие мама и Павлик! Пишу в танке. Над головой пролетают снаряды — это артиллерия наша бьет по фашистам. В воздухе полно авиации: штурмовики проносятся над землей, вьются «ястребки». Началась работа! … Правда, противник огрызается, но мы Севастополь возьмём!.. Мама, прошу тебя, не беспокойся и не плачь. Это письмо придёт домой, когда все уже кончится», — писала Валентина 8 мая 1944-го. Это письмо стало ее последней весточкой близким. На следующий день 20-летней Вали не стало…

Она родилась в Иркутской области , с детства мечтала стать летчиком, но война изменила планы. Ее старшие братья Михаил и Константин ушли на фронт, и она рвалась за ними. Писала прошения, но лишь в 42-м оно было удовлетворено. Окончив ускоренные курсы по специальности механика-водителя танка, она отправилась в действующую часть.

Боевое крещение она получила на подступах к Сталинграду. Бесстрашие и решительность молодого бойца сразу заметили ее однополчане. Почти за один год Бархатова получила медаль «За отвагу», Орден Красной Звезды, орден Славы III степени.

В апреле-мае 1944 года она принимала участие в наступательной операции по освобождению Крыма и Севастополя. 9 мая 101-я танковая бригада была выдвинута для атаки на северо-западную окраину Балаклавы. Противник заметил передвижение танков и устроил авианалет. Одна из фугасных авиабомб попала точно под танк Т-34, в котором находилась Валентина Бархатова.

Вместе с другими бойцами Валя была похоронена в одном из парков Симферополя.

Валентина Грибалёва

Ей было 23, когда она добровольцем вступила в Красную Армию в 1942-м. Уроженка Витебской губернии, Валя приехала в Ленинград в 13 лет. В начале своей трудовой деятельности девушка работала кладовщицей в автотранспортном управлении, училась на шоферских курсах. Начало Второй Мировой она встретила в городе на Неве. Ей пришлось пережить две страшных блокадных зимы. Несмотря на голод и холод, она, как и все горожане, тушила «зажигалки», помогала доставать раненых из-под завалов.

В 42-м она попросилась на фронт. Обладая хорошими водительскими навыками, Валентина пошла в танковое подразделение, которое располагалось на Выборгской стороне города. Ее первой боевой машиной стал танк Т-60, затем она пересела в Т-34, на котором доехала до Польши в феврале 45-го.

Грибалёва участвовала в боях по снятию блокады Ленинграда, сражалась на Карельском перешейке, участвовала в освобождении Эстонии и Польши.

Сохранился ее подвиг, когда на западном берегу реки Одер старший сержант Грибалёва не только отразила три атаки противника, но и уничтожила три танка, 6 орудий, две миномётные батареи с расчётами и до 100 солдат офицеров.

Она не дожила до победы несколько месяцев. 20 февраля 1945 года она погибла в бою.

«Её машина была в боевом дозоре северо-западнее Кюстрина. Внезапно большая группа немцев, вырываясь из мешка, ринулась напролом, пытаясь соединиться со своими частями. Экипаж атаковал противника, пулемётным и пушечным огнём уничтожил десятки гитлеровцев. Но тем все-таки удалось подбить боевую машину, и она не могла двигаться. Но танкисты продолжали расстреливать фашистских солдат. Валю тяжело ранило. Истекая кровью, она держалась до последнего патрона, до последнего дыхания» — вспоминал генерал-лейтенант Боков.

Похоронена девушка была в Польше, на площади деревни Даргомышль.

Ирина Левченко

«Дорогая, любимая мамочка! Нас отправили в дивизионный медпункт. Вернее, это не пункт, а целый батальон. Я нахожусь в операционно-перевязочном взводе. Сегодня ночью я получила боевое крещение. Привезли несколько раненых и мне поручили их перевязать… Откровенно говоря, вид крупных ран — не царапины, как дома, очень страшен», — писала 17-летняя Ира в 1941-м году.

Тогда немецкие войска подходили к Смоленску и Рославлю , где Левченко служила санинструктором стрелкового полка.

О героизме юной санитарки сохранились воспоминания командира отдельного танкового батальона Туркатова:

«В 1942 г. наши войска вели бой на Керченском полуострове. Танки вышли из укрытия и развернутым фронтом пошли в атаку. За одним из наших танков, прикрываясь его броней, бежала с медицинской сумкой санинструктор… Девушка метнулась к пылающему танку. Она быстро открыла люк и стала вытаскивать из машины раненых… Загорелся ещё один танк. Его экипаж выбрался из машины и залёг в ближайшей воронке. Ирина подбежала к танкистам, перевязала им раны».

На следующий год Ира окончила ускоренный курс Сталинградского танкового училища. До последних дней войны она командовала группой лёгких танков Т-60 которые действовали на 2-м и 3-м Украинском фронтах.

Войну Ирина Левченко окончила под Берлином.

Александра Бойко

«… Мы, муж и жена Бойко Иван Федорович и Бойко Александра Леонтьевна, работая на Крайнем Севере, неустанно помогаем Родине перевыполнением производственного плана. Стремясь ещё больше помочь нашей доблестной Красной Армии, на имеющиеся сбережения в размере пятьдесят тысяч рублей мы желаем приобрести танк и на этой же грозной машине собственными руками истреблять проклятых немецко-фашистских оккупантов», — гласит письмо, которое Сталину в 1943 году направила семейная пара из Магадана

Ответ Верховного Главнокомандующего был лаконичным: «Благодарю вас, Иван Фёдорович и Александра Леонтьевна, за заботу о Красной Армии. Ваше желание будет исполнено. Примите мой привет, И. Сталин».

Так молодые люди были освобождены от своих основных работ (шофера автобазы и работницы треста) и направлены на фронт. Окончив ускоренный курс Челябинского танкового училища, в июне 44-го они получили именной тяжёлый танк ИС-2 № 40356 с надписью «Колыма». Александра стала командиром, Иван — механиком-водителем. Уже через месяц экипаж танка отличился в боях у деревни Малиновка: «Колыма» уничтожил танк «Тигр» и два орудия. В августе Совинформбюро уже передавал: «Экипаж танка, где командиром младший техник-лейтенант Александра Бойко и водителем младший техник-лейтенант Иван Бойко, за две недели уничтожил пять танков и два орудия противника.»