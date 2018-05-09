Деды поднимали

Для большинства россиян именно День Победы является главным праздником в году. Граждане продолжают чтить и помнить героев, павших в годы Великой Отечественный войны. Однако для некоторых производителей и маркетологов День Победы — еще один способ увеличить продажи, завлечь аудиторию к своим услугам и расширить клиентскую базу. В погоне за деньгами они зачастую перегибают палку. Самые странные примеры «победоносного маркетинга» — в материале «Ленты.ру»

Традиционно праздничные акции устраивают банки для привлечения новых вкладчиков. В 2018 году самым крупным представителем рынка, который решил провести акцию, приуроченную ко Дню Победы, стал Сбербанк . Крупнейшая финансовая организация страны предлагает клиентам открыть вклад под 5,5-6 процентов годовых в зависимости от размера депозита. Акция получила название «Помню. Помогаю» и была запущена еще в апреле. Помимо депозита банк действительно предлагает помочь ветеранам войны — 0,5 процента от дохода по вкладу будет перечислено в благотворительный фонд «Память поколений».

А вот конкуренты Сбербанка помогать ветеранам отчислениями не планируют. Вклад «Победный» от Связь-банка сроком на полтора года подразумевает ставку в 7,25 процента годовых. Банк «Национальный стандарт» предлагает своим клиентам открыть депозит на полгода под 7,3 процента. Продукт банка получил название «Победитель». Энергомашбанк был скромнее в процентной ставке, предлагая по своему вкладу «Победа» 6,7 процента годовых при открытии депозита на полгода-год. Наконец, «Салют победы» от Крайинвестбанка предполагает ставку в 5,3 процента годовых, если вы решитесь положить не менее 10 тысяч рублей на 450 дней.

Не отстают от банков крупные торговые сети, в частности магазины сети X5 Retail групп и «Магнит» . Наиболее расширенная скидочная программа, приуроченная ко Дню Победы, проходит в универсамах «Пятерочка». Там пенсионерам обещают скидки до 45 процентов при предъявлении пенсионного удостоверения. Для получения скидки придется завести купонную книжку, в которой перечислены товары, на которые распространяется скидка. Акция проходит с 27 апреля по 14 мая.

Остальные магазины группы оказались скромнее. Так, «Перекресток» просто призвал своих клиентов поздравить дедушек и бабушек, воспользовавшись услугой курьерской доставки торговой сети. Магазины «Карусель» День Победы решили проигнорировать — там никаких «победных» акций не проходит.

Главный конкурент X5 — торговая сеть «Магнит» — специальные акции ко Дню Победы проводить не стала, однако в стороне от праздника не осталась. Компания предлагает клиентам приобрести значок «Красная гвоздика» — «Символ памяти. Способ помощи». Средства от продаж направляются в фонд «Память поколений» — тот же, куда жертвует и Сбербанк. Также компания пообещала обеспечить питанием три тысячи волонтеров на акции «Бессмертный полк» в Москве

Крупные сети уже научены горьким опытом бурной реакции общественности на свои не самые удачные акции, чего нельзя сказать о предприятиях уровнем поскромнее. Так, «Великолукский мясокомбинат» посчитал уместным украсить свою продукцию георгиевскими лентами — на выходе потребители получили патриотичную «Докторскую» и сосиски «Молочные».

Праздничную колбасу под брендом «9 Мая» также нашли в «Пятерочке» Белгорода , мясной продукт выпускается Губкинским мясокомбинатом (ГМК). Производитель комментировать свой бренд отказался.

Петербургская компания «Каравай» для своих клиентов подготовила праздничные пряники.

Власти Саратова решили пойти дальше и закупили для молодых участников «Бессмертного полка» шоколадные патриотические наборы. Один набор включает несколько «съедобных орденов», а второй — шоколадный пистолет, гранату, погон, звезду и бляху ремня. Аналогичный набор, кстати, можно купить и в Крыму

Любители легких денег растиражировали простой способ заработать на ажиотаже вокруг Дня Победы с маржинальностью бизнеса до 500 процентов. Высокодоходным делом оказалось закупать и перепродавать тематические наклейки на автомобили. При себестоимости в 15-20 рублей за одну наклейку перепродать некоторые экземпляры можно по цене от 300 рублей и выше. В сети даже появились шаблоны наклеек, которые можно заказать в любой типографии, встать на дороге и начать торговлю.

Аналогичную маржу получают те, кто специализируется на чуть более сложных атрибутах Дня Победы — военных пилотках. Например, в Набережных Челнах при оптовых заказах себестоимость одного набора (пилотка, георгиевская лента и значок) составляет 90-120 рублей, а отпускная цена — 300-500 рублей. В день продавцы могут делать по 50 тысяч рублей чистой прибыли. Из георгиевских лент, которые зачастую раздают бесплатно, умельцы делают броши, значки и просто небольшие аксессуары, здесь уровень маржи зависит уже от наполнения итогового продукта, но простая брошь может обойтись в 130 рублей.