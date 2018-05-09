Обзор главных событий дня в футболе

Президент «Крыльев Советов» жалуется на бюджет, «Зенит» простился с Файзулиным , ФИФА оштрафовала РФС . Главное — в обзоре дня.

«Зенит» объявил об уходе Файзулина

«Зенит» на официальном сайте сообщил, что полузащитник Виктор Файзулин покинет петербургскую команду. Полузащитник сине-бело-голубых проведёт автограф-сессию перед заключительной игрой сезона со «СКА-Хабаровск», а после окончания встречи совершит круг почёта по стадиону «Санкт-Петербург» Файзулин присоединился к «Зениту» в ноябре 2007 года. В составе сине-бело-голубых он провёл 228 матчей, забил 26 мячей и отдал 31 результативную передачу.

Санкт-Петербурге футболист трижды становился чемпионом страны, завоёвывал Кубок и Суперкубок России , Кубок и Суперкубок УЕФА , а также дебютировал в составе национальной сборной и впоследствии принял участие в чемпионате мира в Бразилии

Президент «Крыльев»: с этим бюджетом будем кататься в лифте «ФНЛ—РФПЛ—ФНЛ—РФПЛ»

Президент «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин рассказал, что у него иногда есть желание покинуть самарский клуб, который, на его взгляд, с нынешним бюджетом не готов к Премьер-Лиге. «Сегодня команда регулярно получает зарплату. Долговые обязательства с прошлых времен ещё остались, но мы их потихоньку сокращаем. За два года 180 млн погасили. Прекрасно знаю бюджеты других клубов и понимаю, что для некоторых это не много. Но для нас — значительно. Неоднократно заявлял, что с таким бюджетом мы так и будем кататься лифте „ФНЛ—Премьер-Лига—ФНЛ—Премьер-Лига“. Нужно либо увеличивать бюджет и подписывать более серьёзных игроков и жить спокойно, либо так и будет. Поэтому у меня порой возникает желание уйти с этого проекта. Я не вижу перспектив. Регион не добавит, а тянуть всё время на жилах — это нереально», — цитирует Шляхтина «Спорт-экспресс».

ФИФА наказала РФС за расистские кричалки фанатов в адрес французов

Российский футбольный союз оштрафован на 30 тыс. швейцарских франков за проявление дискриминации, выражавшееся в скандировании болельщиков во время товарищеского матча между сборными России и Франции (1:3) 27 марта в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте ФИФА.

«По результатам всестороннего расследования, включая изучение представленных видеоматериалов и анализа конкретных обстоятельств данного дела, а также учитывая тяжесть инцидента и вместе с тем принимая во внимание ограниченное число вовлечённых в него болельщиков, дисциплинарный комитет ФИФА под председательством Анина Йебоа принял решение привлечь к ответственности Российский футбольный союз за нарушение Статьи 58 Дисциплинарного кодекса ФИФА», — говорится на сайте организации.

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов признан MVP 29-го тура российской Премьер-Лиги. По итогам опроса постоянного жюри из экспертов и журналистов Чалов набрал 12 баллов. 3 очка молодой футболист получил по итогам голосования в социальной сети «ВКонтакте», ещё один балл Чалову принесли читатели «Чемпионата», голосовавшие на странице спецпроекта. В итоге Фёдор набрал 16 очков.

Тимошин сменил Смертина на посту исполнительного директора «Динамо»

Пресс-служба московского «Динамо» сообщила, что на должность исполнительного директора клуба назначен Алексей Тимошин, ранее работавший заместителем генерального директора по безопасности.

Алексей Смертин, занимавший пост исполнительного директора, остаётся работать в «Динамо» на должности советника генерального директора. Перестановка обусловлена дополнительной нагрузкой, связанной с его работой в РФС.