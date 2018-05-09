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Кросби присоединится к сборной Канады? Отвечает генменеджер команды Бродер
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Кросби присоединится к сборной Канады? Отвечает генменеджер команды Бродер 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Генеральный менеджер сборной Канады Мартин Бродер ответил, возможно ли, что капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби присоединится к национальной команде на чемпионате мира в Дании. Накануне «Пингвинз» в шестом матче четвертьфинала Кубка Стэнли проиграли «Вашингтону» (1:2 ОТ) и уступили в серии со счетом 2-4. — Возможно ли, что Сидни Кросби присоединится к сборной Канады?
— Не знаю. За последние три года он выиграл два Кубка Стэнли. Он сыграл столько серий плей-офф, сколько не сыграл никто. Уверен, он хочет отдохнуть. Но если он позвонит нам — мы точно поднимем трубку. Без вопросов. (Игорь ЕРОНКО)
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