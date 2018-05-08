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Минфин США: действие американских санкций в отношении Ирана возобновится через 90-180 дней
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Минфин США: действие американских санкций в отношении Ирана возобновится через 90-180 дней 

ТАСС 25 минут назад
ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Действие односторонних американских санкций в отношении Ирана возобновится через три-шесть месяцев в зависимости от того, о каких именно ограничительных мерах идет речь. С таким пояснением выступил во вторник министр финансов США Стивен Мнучин в свете объявленного президентом Дональдом Трампом решения о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской атомной программе.
Как отмечается в распространенном от его имени письменном заявлении, отдел по контролю над иностранными активами министерства финансов США «предпринимает немедленные действия во исполнение решения президента». Тем не менее американские рестрикции, действовавшие против Ирана, будут повторно введены далеко не сразу, уточнил Мнучин. «Санкции будут введены повторно в зависимости от определенных периодов свертывания [иностранной деловой активности с Ираном] продолжительностью в 90 и 180 дней», — подтвердил министр. Эти сроки автоматически предусматриваются национальным законодательством США, они не диктуются решениями президента.
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