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Кристен Стюарт, Кейт Бланшетт и другие звезды на фотоколле жюри Каннского кинофестиваля
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Кристен Стюарт, Кейт Бланшетт и другие звезды на фотоколле жюри Каннского кинофестиваля 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Пока в Нью-Йорке звезды отсыпались после гала-приема Музея Метрополитэн, за океаном, в Каннах, ежегодный кинофестиваль стартовал с фотоколла звездного жюри. В состав жюри, которое будет судить участников основного конкурса Канн-2018, напомним, вошли такие знаменитости, как Кейт Бланшетт, Кристен Стюарт, Леа Сейду и Ава ДюВерней.
Кристен Стюарт для фотоколла жюри выбрала элегантный брючный костюм от Chanel (поскольку Стюарт представляет французский дом уже не первый год подряд, на красной дорожке Канн мы наверняка еще не раз увидим ее в ближайшие несколько дней также в Chanel). Леа Сейду на фотоколле позировала в Louis Vuitton.
попкорнnews
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