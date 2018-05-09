В Москве при столкновении автомобиля с маршруткой пострадали шесть человек

В Новой Москве при столкновении легкового автомобиля с маршруткой пострадали шесть человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Московского авиационного центра.

"ДТП с участием маршрутного такси произошло в районе деревни Рассказовка. Предварительно, пострадали шесть человек, включая детей", — сказал представитель центра.

В настоящее время экипаж медицинского вертолета эвакуирует с места происшествия пострадавшего десятилетнего ребенка. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее сообщалось, что на Каширском шоссе произошло ДТП с участием шести автомобилей, в результате происшествия пострадали три человека. Также ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы троллейбус с пассажирами врезался в столб.