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В Москве при столкновении автомобиля с маршруткой пострадали шесть человек
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В Москве при столкновении автомобиля с маршруткой пострадали шесть человек 

Газета.Ru 23 часа назад
В Новой Москве при столкновении легкового автомобиля с маршруткой пострадали шесть человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Московского авиационного центра.
"ДТП с участием маршрутного такси произошло в районе деревни Рассказовка. Предварительно, пострадали шесть человек, включая детей", — сказал представитель центра.
В настоящее время экипаж медицинского вертолета эвакуирует с места происшествия пострадавшего десятилетнего ребенка. Обстоятельства аварии выясняются.
Ранее сообщалось, что на Каширском шоссе произошло ДТП с участием шести автомобилей, в результате происшествия пострадали три человека. Также ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы троллейбус с пассажирами врезался в столб.
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