Один человек пострадал в результате столкновения мотоцикла и легкового автомобиля на севере Москвы

В столичном районе Левобережный произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла, один человек пострадал. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД по городу.

«На ул. Фестивальная, в районе д. 2 произошло столкновение легкового автомобиля Kia и мотоцикла. В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, он госпитализирован», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте происшествия устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.