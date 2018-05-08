Ещё
Один человек пострадал в результате столкновения мотоцикла и легкового автомобиля на севере Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Один человек пострадал в результате столкновения мотоцикла и легкового автомобиля на севере Москвы 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В столичном районе Левобережный произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла, один человек пострадал. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД по городу.
«На ул. Фестивальная, в районе д. 2 произошло столкновение легкового автомобиля Kia и мотоцикла. В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, он госпитализирован», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на месте происшествия устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.
Агентство «Москва»: последние новости
Общая сумма растраты в Роскомнадзоре составляет более 58 млн руб. Одинокие мужчины в РФ предпочитали смотреть «Пусть говорят» и слушать радио «Романтика» в конце 2017 г. Гимн Москвы хором спели 24,5 тыс. участников парада кадет на Поклонной горе 6 мая
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Момент авиаудара по Сирии попал в сеть365
Трамп выдвинул предложение Ирану128
Иран отреагировал на решение Трампа170
В Лиссабоне умер российский посол28
ЕС пошел против США в иранском вопросе25
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Войска
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Смерч в Тольятти сняли на видео
Происшествия
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение