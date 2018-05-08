День в Копенгагене выдался поистине райским. Началось все с солнечного утра и завтрака на террасе. Кофе, омлет с беконом, салат с рукколой и тишина.
Тренировку сборной России отменили: ребятам дали полноценный выходной. Матчи сегодня были не слишком интересные. Разве кого-то может заинтересовать игра Австрии со Словакией? Меня — не слишком. Отправились с коллегами в отель сборной в надежде с кем-то пообщаться. Встретили нас «приветливые» охранники в футболках «Красной машины».
Хоккеистов было не видно — почти все разбрелись по городу. Коллеги работали, а я сидела без дела. Вышли Береглазов, Бывальцев и Трямкин. Стали обсуждать победу «Вашингтона» над «Питтсбургом» и отказ Малкина ехать в сборную из-за травмы. Я сидела и грустила, Никита Трямкин понимающе улыбнулся.
Чуть позже в лобби отеля пришли члены тренерского штаба. Воробьев с Никитиным были задумчивыми. Весь день в сборной шли обсуждения, кого же дозаявить, а кого отправить домой. К моменту написания текста никакой официальной информации так и не поступило. Видимо, будут ждать результата «Нэшвилла», где выступает защитник Алексей Емелин.
Говорят, что лишним будет Никита Сошников, есть еще незаявленные Береглазов, Гусев и Бывальцев. Вообще, ребятам, которые до сих пор не в заявке, не позавидуешь. Сидят в отеле, тренируются отдельно и все время ждут, когда их позовут и скажут окончательный ответ: «Берут или нет». Хорошо, что хоть у журналистов таких проблем нет.
Парк аттракционов
Поняв, что в отеле ловить нечего, мы отправились в парк аттракционов, который находится неподалеку от гостиницы и совсем рядом с центральным вокзалом. Ну, как отправились, хотели зайти пообедать, но соблазнившись горками, не смогли устоять. Вход в парк Tivoli — 110 крон (1100 рублей), билеты на аттракционы покупаются отдельно. На самые крутые горки — 900 рублей. Можно купить билет на безлимитное катание, но за это нужно заплатить 2300 рублей. Признаюсь честно, долго сомневалась идти или нет. Горки я не люблю, а в парках привыкла гулять бесплатно. Ну ладно, мы же в Дании. Зайдя внутрь, я ни разу не пожалела, что заплатила за билет. Там так круто! Вот прямо всем настоятельно рекомендую.
Очень красиво, ухоженно, уютно. По дорожкам ходят павлины, на шезлонгах загорают люди, детки бегают у фонтанов. Вокруг полно симпатичных кафешек, больших и маленьких аттракционов, тир и игровые автоматы. Гуляешь и кайфуешь. Даже уходить не хочется.
Капризов в зоопарке
На американские горки я не пошла. Боюсь. Поэтому работала оператором и снимала видео. Ребятам понравилось, но в Петербурге в «Диво острове» горки намного круче и дешевле в три раза. Встретили в парке российских хоккеистов. Богдан Киселевич уплетал мороженое, Илья Сорокин взял чипсы. Василий Кошечкин, как примерный семьянин, гулял с женой и детьми. Малыши катались на паровозиках и развлекались как могли.
Гуляли и Алексей Береглазов с Алексеем Бывальцевым. Около отеля сборной увидела Владислава Гаврикова и Александра Барабанова с подругами. Молодые люди тоже весь день гуляли по городу. Владислав даже немного сгорел на датском солнце.
А Кирилл Капризов вместе с семьей Никиты Нестерова отправился в зоопарк. Туда уже решила не ехать, пришлось бы за вход еще 2000 рублей платить. Парка аттракционов хватит.
Вечером добралась до набережной, где было очень много народу. После работы жители Копенгагена высыпали к каналу. Самые отчаянные даже пошли купаться. Как же хорошо в столице Дании. Только до Русалочки все никак не могу добраться.