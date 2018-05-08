Капризов в зоопарке, Кошечкин — на аттракционах. Как сборная России провела выходной на ЧМ

День в Копенгагене выдался поистине райским. Началось все с солнечного утра и завтрака на террасе. Кофе, омлет с беконом, салат с рукколой и тишина.

Тренировку сборной России отменили: ребятам дали полноценный выходной. Матчи сегодня были не слишком интересные. Разве кого-то может заинтересовать игра Австрии со Словакией ? Меня — не слишком. Отправились с коллегами в отель сборной в надежде с кем-то пообщаться. Встретили нас «приветливые» охранники в футболках «Красной машины».

Хоккеистов было не видно — почти все разбрелись по городу. Коллеги работали, а я сидела без дела. Вышли Береглазов, Бывальцев и Трямкин . Стали обсуждать победу «Вашингтона» над «Питтсбургом» и отказ Малкина ехать в сборную из-за травмы. Я сидела и грустила, Никита Трямкин понимающе улыбнулся.

Чуть позже в лобби отеля пришли члены тренерского штаба. Воробьев с Никитиным были задумчивыми. Весь день в сборной шли обсуждения, кого же дозаявить, а кого отправить домой. К моменту написания текста никакой официальной информации так и не поступило. Видимо, будут ждать результата «Нэшвилла», где выступает защитник Алексей Емелин

Говорят, что лишним будет Никита Сошников , есть еще незаявленные Береглазов, Гусев и Бывальцев. Вообще, ребятам, которые до сих пор не в заявке, не позавидуешь. Сидят в отеле, тренируются отдельно и все время ждут, когда их позовут и скажут окончательный ответ: «Берут или нет». Хорошо, что хоть у журналистов таких проблем нет.

Парк аттракционов

Поняв, что в отеле ловить нечего, мы отправились в парк аттракционов, который находится неподалеку от гостиницы и совсем рядом с центральным вокзалом. Ну, как отправились, хотели зайти пообедать, но соблазнившись горками, не смогли устоять. Вход в парк Tivoli — 110 крон (1100 рублей), билеты на аттракционы покупаются отдельно. На самые крутые горки — 900 рублей. Можно купить билет на безлимитное катание, но за это нужно заплатить 2300 рублей. Признаюсь честно, долго сомневалась идти или нет. Горки я не люблю, а в парках привыкла гулять бесплатно. Ну ладно, мы же в Дании. Зайдя внутрь, я ни разу не пожалела, что заплатила за билет. Там так круто! Вот прямо всем настоятельно рекомендую.

Очень красиво, ухоженно, уютно. По дорожкам ходят павлины, на шезлонгах загорают люди, детки бегают у фонтанов. Вокруг полно симпатичных кафешек, больших и маленьких аттракционов, тир и игровые автоматы. Гуляешь и кайфуешь. Даже уходить не хочется.

Капризов в зоопарке

Кирилл Капризов вместе с семьей Никиты Нестерова отправился в зоопарк. Туда уже решила не ехать, пришлось бы за вход еще 2000 рублей платить. Парка аттракционов хватит.